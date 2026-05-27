  В Украине

Владимир Зеленский: рассчитываем, что первый кластер сможем открыть уже в июне

18:24, 27 мая 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина полностью готова к открытию всех шести переговорных кластеров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, во время разговора обсудили вопросы укрепления украинской ПВО, прежде всего противобаллистической защиты.

«Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС по треку Drone Deal. Спасибо, Урсула, за поддержку этого формата. Важно, что наши команды активно работают, и уже есть страны, готовые присоединяться», — сказал он.

Отдельно стороны обсудили путь Украины к членству в ЕС.

«Мы полностью готовы к открытию всех шести переговорных кластеров и рассчитываем, что первый кластер — Fundamentals — сможем открыть уже в июне. Так же важно, чтобы как можно скорее поступил первый транш из европейского пакета поддержки. Есть дата — надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились», — добавил Зеленский.

