ВККС рекомендует командировать двух судей в Шевченковский райсуд Киева

Двух судей рекомендовали командировать в Шевченковский райсуд Киева сроком на один год.

На заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей 27 мая рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании в Шевченковский районный суд города Киева сроком на один год:

судьи Роменского горрайонного суда Сумской области Цвелодуб Анны Александровны;

судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области Шевченко Ирины Николаевны.

