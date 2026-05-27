Ехал без мотошлема и был лишен права управления: в Киеве наказали водителя мотоцикла

В столице мотопатрульные привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.

В Оболонском районе Киева наказали водителя мотоцикла Orbit, который ехал без мотошлема.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя. Во время проверки документов выяснилось, что он лишен права управления по решению суда.

Полицейские отстранили мужчину от управления и вынесли в отношении него постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КУоАП.

