В Украине могут пересмотреть ограничения выплат семьям пропавших без вести военных

Петиция против ограничения выплат семьям пропавших без вести военных набрала 25 тысяч подписей.

В Украине петиция с требованием пересмотреть нормы закона №13646 об ограничении выплат пропавшим без вести семьям военнослужащих, собрала необходимые 25 тысяч подписей и теперь должна быть рассмотрена Кабинетом министров.

Авторы обращения выступают против установления единого максимального размера денежного довольствия для таких семей и подчеркивают, что социальные гарантии для семей защитников не должны сокращаться или зависеть от продолжительности неопределенного статуса военного.

В петиции №41/009257-26еп также содержится призыв сохранить действующие льготы и выплаты, предоставить официальные разъяснения по применению новых норм до случаев пропажи без вести до вступления закона в силу, а также провести открытые консультации с участием семей военных.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада поддержала законопроект № 13646 об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Документ предусматривает ряд гарантий для граждан, проходящих военную службу. Принятые изменения предполагают сохранение рабочего места и должности за работниками, призванными или направленными на военную службу. Трудовые гарантии будут действовать на весь период службы.

Кроме того, предусмотрена выплата денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпуска.

