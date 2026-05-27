Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу и Конгрессу США из-за критической нехватки средств ПВО

16:32, 27 мая 2026
В письме Президент призвал ускорить поставки Patriot и дополнительных средств ПВО для Украины.
Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский направил американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США письмо о критической нехватке систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом сообщил советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Как сообщает Kyiv Independent, в обращении Владимир Зеленский предупредил об ухудшении ситуации с запасами средств ПВО, особенно систем для перехвата баллистических ракет.

В письме Президент подчеркнул, что на фоне усиления массированных российских атак Украина все больше зависит от поддержки союзников в сфере ПВО. Особенно это касается американских комплексов Patriot.

«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти полностью полагаемся на Соединенные Штаты», — говорится в обращении.

По информации издания, украинские власти опасаются, что имеющихся запасов ракет-перехватчиков Patriot и других переданных Западом систем может не хватить для отражения новых волн атак.

По данным, посол Украины в США Ольга Стефанишина передаст письмо представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону и членам Конгресса.

В документе также говорится о трудностях с обеспечением поставок через программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая позволяет странам НАТО финансировать закупку американского вооружения для Украины.

«Нынешние темпы поставок через программу PURL больше не соответствуют реальному уровню угрозы, с которой мы сталкиваемся», — отметил Зеленский.

Президент Украины призвал США помочь с поставками ракет Patriot PAC-3 и дополнительных систем ПВО.

В письме Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское небо можно защитить. «Большинство российских ракет можно остановить», — подчеркнул Президент Украины.

