Украина и Словакия договорились об обмене архивными документами и стажировке архивистов — что предусматривает соглашение

Украина и Словакия подписали первый межведомственный меморандум о сотрудничестве в сфере архивного дела, предусматривающий обмен архивными документами, проведение совместных исторических исследований, стажировку архивистов, а также организацию конференций и выставок.

В словацком городе Пряшев Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов подписал Меморандум о взаимопонимании между Укргосархивом и Министерством внутренних дел Словацкой Республики.

Документ стал первым межведомственным международным договором о сотрудничестве между архивными учреждениями Украины и Словакии. Меморандум предусматривает обмен специалистами, проведение совместных научных исследований, изучение архивных материалов, поиск документов по истории обоих государств, а также обмен копиями архивных документов, представляющих взаимный интерес, сообщили в Министерстве юстиции.

Кроме того, стороны договорились об организации совместных конференций, выставок, публикации сборников документов, а также о стажировке и обмене профессиональным опытом между архивистами.

От словацкой стороны меморандум подписал государственный секретарь Министерства внутренних дел и правительственный уполномоченный по вопросам территориального самоуправления Михал Калиняк

Реализацией договоренностей со словацкой стороны будут заниматься Отделом государственного управления МВД Словакии, Департаментом архивов и реестров, а также государственными архивами страны.

Во время визита в Пряшев Анатолий Хромов также посетил местный государственный архив, где ознакомился с его работой и обсудил возможность организации стажировок для украинских архивистов и развития трансграничного сотрудничества, в частности с Государственным архивом Закарпатской области.

Организацию церемонии подписания обеспечили Посольство Украины в Словакии и Генеральное консульство Украины в Пряшеве.

