  1. В Украине

Украина и Словакия договорились об обмене архивными документами и стажировке архивистов — что предусматривает соглашение

15:54, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина и Словакия подписали первый межведомственный меморандум о сотрудничестве в сфере архивного дела, предусматривающий обмен архивными документами, проведение совместных исторических исследований, стажировку архивистов, а также организацию конференций и выставок.
Украина и Словакия договорились об обмене архивными документами и стажировке архивистов — что предусматривает соглашение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В словацком городе Пряшев Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов подписал Меморандум о взаимопонимании между Укргосархивом и Министерством внутренних дел Словацкой Республики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ стал первым межведомственным международным договором о сотрудничестве между архивными учреждениями Украины и Словакии. Меморандум предусматривает обмен специалистами, проведение совместных научных исследований, изучение архивных материалов, поиск документов по истории обоих государств, а также обмен копиями архивных документов, представляющих взаимный интерес, сообщили в Министерстве юстиции.

Кроме того, стороны договорились об организации совместных конференций, выставок, публикации сборников документов, а также о стажировке и обмене профессиональным опытом между архивистами.

От словацкой стороны меморандум подписал государственный секретарь Министерства внутренних дел и правительственный уполномоченный по вопросам территориального самоуправления Михал Калиняк

Реализацией договоренностей со словацкой стороны будут заниматься Отделом государственного управления МВД Словакии, Департаментом архивов и реестров, а также государственными архивами страны.

Во время визита в Пряшев Анатолий Хромов также посетил местный государственный архив, где ознакомился с его работой и обсудил возможность организации стажировок для украинских архивистов и развития трансграничного сотрудничества, в частности с Государственным архивом Закарпатской области.

Организацию церемонии подписания обеспечили Посольство Украины в Словакии и Генеральное консульство Украины в Пряшеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина минюст Словакия Государственная архивная служба Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]