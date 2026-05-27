Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ присвоено почетное наименование «имени Героев УПА»

16:24, 27 мая 2026
Наименование, связанное с УПА, подразделения Вооруженных сил Украины получают впервые.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

«С целью восстановления исторических традиций национального войска, учитывая образцовое выполнение возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины, постановляю: присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" и в дальнейшем именовать его – Отдельный центр специальных операций "Север" имени Героев УПА Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 27 мая – День ССО и 10-я годовщина создания ССО.

