Отбор на должность судьи местного суда: обнародованы кодированные результаты практического задания

ВККС обнародовала кодированные результаты практического задания по специализации местного общего суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ВККС утвердила кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена) 17 октября 2025 года участниками первой и второй группы, 17 ноября 2025 года – участниками первой группы кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена – 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Напоминаем, что с целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение безотлагательно обнародовать их на официальном вебсайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов.

Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценивания всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, определено, что участник имеет право на ознакомление с собственной тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.