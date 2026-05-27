Отбор на должность судьи местного суда: обнародованы кодированные результаты практического задания

16:12, 27 мая 2026
ВККС обнародовала кодированные результаты практического задания по специализации местного общего суда.
ВККС утвердила кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена) 17 октября 2025 года участниками первой и второй группы, 17 ноября 2025 года – участниками первой группы кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена – 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Напоминаем, что с целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение безотлагательно обнародовать их на официальном вебсайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов.

Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценивания всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, определено, что участник имеет право на ознакомление с собственной тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа).

