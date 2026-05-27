Україна і Словаччина домовилися про обмін архівними документами та стажування архівістів — що передбачає угода

Україна та Словаччина підписали перший міжвідомчий меморандум про співпрацю у сфері архівної справи, який передбачає обмін архівними документами, проведення спільних історичних досліджень, стажування архівістів, а також організацію конференцій і виставок.

фото: Міністерство юстиції

У словацькому місті Пряшів Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов підписав Меморандум про взаєморозуміння між Укрдержархівом та Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки.

Документ став першим міжвідомчим міжнародним договором про співпрацю між архівними установами України та Словаччини. Меморандум передбачає обмін фахівцями, проведення спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів, пошук документів з історії обох держав, а також обмін копіями архівних документів, що становлять взаємний інтерес, повідомили у Міністерстві юстиції.

Крім того, сторони домовилися про організацію спільних конференцій, виставок, публікацію збірників документів, а також про стажування та обмін професійним досвідом між архівістами.

Від словацької сторони меморандум підписав державний секретар Міністерства внутрішніх справ та урядовий уповноважений з питань територіального самоврядування Міхал Каліняк

Реалізацією домовленостей зі словацького боку займатимуться Відділ державного управління МВС Словаччини, Департамент архівів та реєстрів, а також державні архіви країни.

Під час візиту до Пряшева Анатолій Хромов також відвідав місцевий державний архів, де ознайомився з його роботою та обговорив можливість організації стажувань для українських архівістів і розвитку транскордонної співпраці, зокрема із Державним архівом Закарпатської області.

Організацію церемонії підписання забезпечили Посольство України у Словаччині та Генеральне консульство України у Пряшеві.

