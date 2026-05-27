  Судова практика
  Верховний Суд

Процесуальні строки в адміністративному судочинстві: огляд практики ВС

15:38, 27 травня 2026
Огляд охоплює правові позиції Верховного Суду з ключових питань, що виникали в адміністративному судочинстві із січня 2018 року до березня 2026 року.
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики, присвячений процесуальним строкам в адміністративному судочинстві.

В огляді систематизовано правові позиції Верховного Суду за такими основними блоками:

  • загальні положення про процесуальні строки в адміністративному судочинстві;
  • обчислення, поновлення та продовження строків звернення до адміністративного суду (першої, апеляційної та касаційної інстанцій);
  • особливості застосування процесуальних строків у різних категоріях адміністративних справ (у сферах публічних фінансів, захисту соціальних прав, публічної служби).

Перше видання тематичного огляду охоплює правові позиції Верховного Суду з ключових питань, що виникали в адміністративному судочинстві із січня 2018 року до березня 2026 року. Огляд планується періодично оновлювати, розширюючи коло питань застосування процесуальних строків в адміністративному судочинстві, у тому числі з урахуванням законодавчих змін, а також актуалізуючи усталені підходи та звертаючи увагу на відступи від попередньої практики.

Цей огляд стане порадником для суддів, юристів та осіб, які цікавляться питаннями адміністративного судочинства.

