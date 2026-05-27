Фермерським господарствам гарантуватимуть перехід прав на орендовану землю після реєстрації: які зміни готують у Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують врегулювати перехід прав та обов’язків орендаря земельної ділянки від фізичної особи до створеного нею фермерського господарства після державної реєстрації юридичної особи.

В Україні хочуть законодавчо врегулювати процедуру переходу прав та обов’язків користувача земельною ділянкою від фізичної особи до створеного нею фермерського господарства. Для цього до Верховної Ради внесли законопроєкт №15273 «Про внесення змін до Закону України “Про фермерське господарство” щодо врегулювання права користування земельними ділянками фермерським господарством».

Головним з опрацювання документа визначено Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Як зазначають автори ініціативи, необхідність ухвалення документа пов’язана з тим, що чинне законодавство України наразі чітко не врегульовує процедуру оформлення переходу прав та обов’язків користувача від фізичної особи до створеного нею фермерського господарства. Підкреслюється, що це негативно впливає на єдність правозастосовної практики у таких правовідносинах.

У документі наголошується, що відповідно до статті 12 Закону України «Про фермерське господарство» землі фермерського господарства можуть складатися, зокрема, із земельних ділянок, які використовуються на умовах оренди. Водночас стаття 19 цього Закону передбачає, що до майна фермерського господарства можуть входити не лише будівлі, споруди, продукція чи кошти, а й право користування землею, водою та іншими природними ресурсами.

Також закон визначає, що майнові права, які входять до складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на строк, визначений статутом.

У пояснювальній записці зазначається, що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які мають намір виробляти товарну сільськогосподарську продукцію на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства. При цьому таке господарство створюється вже після того, як громадянин набув право користування земельною ділянкою.

Автори законопроєкту підкреслюють, що право користування земельною ділянкою має бути зазначене у статуті фермерського господарства разом із даними про земельну ділянку та строком передачі цього майнового права.

У документі зазначено, що після укладення громадянином договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства та подальшого створення ним фермерського господарства права й обов’язки орендаря фактично переходять від громадянина до фермерського господарства з дня його державної реєстрації.

Автори ініціативи також звертають увагу, що подібна правова позиція вже неодноразово викладалася Великою Палатою Верховного Суду у низці постанов, ухвалених у 2018–2019 роках.

Законопроєктом пропонується закріпити у Законі України «Про фермерське господарство», що у разі набуття громадянином права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства та створення ним фермерського господарства права й обов’язки користувача такої земельної ділянки переходять до фермерського господарства з дня його державної реєстрації як юридичної особи.

Крім того, після державної реєстрації фермерського господарства та переходу до нього прав і обов’язків користувача земельної ділянки господарство повинно буде зареєструвати відповідне право користування земельною ділянкою.

Для цього необхідно буде подати документи, передбачені законом про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а також договір користування землею, укладений засновником фермерського господарства, і документ про створення такого господарства.

Автори законопроєкту вважають, що ухвалення документа дозволить усунути правову невизначеність та врегулювати процедуру переходу прав і обов’язків користувача земельної ділянки від фізичної особи до створеного нею фермерського господарства.

