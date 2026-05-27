В Україні розширюють повноваження ВЛК: іноземці та особи без громадянства проходитимуть медогляд

Законопроєкт 15015 передбачає розширення повноважень військово-лікарських комісій.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що усуває правову прогалину у залученні іноземців до військової служби за контрактом. Мова йде про законопроєкт № 15015. За нього 27 травня проголосували 286 народних депутатів.

Документ надає військово-лікарським комісіям повноваження визначати придатність таких кандидатів до служби та встановлювати причинний зв’язок отриманих поранень із виконанням бойових завдань.

Документ пропонує надати ВЛК право проводити військово-лікарську експертизу кандидатів на проходження військової служби за контрактом із числа іноземців та осіб без громадянства.

Зауважимо, що питання мобілізації та СЗЧ в Україні планують вирішувати шляхом залучення більшої кількості іноземців. Таку заяву зробив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Як пояснив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, Міністерство оборони працює над залученням іноземців до виконання завдань у складі Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Водночас чинне законодавство не передбачає проходження ВЛК для таких кандидатів.

«Як правова держава, ми ставимо іноземців у такі самі умови, як і наших громадян, щодо медичного, фінансового та іншого забезпечення, але законодавство не передбачає проведення ВЛК для них. Метою законопроєкту є усунення цієї прогалини», - пояснив він.

