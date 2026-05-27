  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні розширюють повноваження ВЛК: іноземці та особи без громадянства проходитимуть медогляд

11:26, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт 15015 передбачає розширення повноважень військово-лікарських комісій.
В Україні розширюють повноваження ВЛК: іноземці та особи без громадянства проходитимуть медогляд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що усуває правову прогалину у залученні іноземців до військової служби за контрактом. Мова йде про законопроєкт № 15015. За нього 27 травня проголосували 286 народних депутатів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ надає військово-лікарським комісіям повноваження визначати придатність таких кандидатів до служби та встановлювати причинний зв’язок отриманих поранень із виконанням бойових завдань.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт № 15015, який передбачає розширення повноважень військово-лікарських комісій.

Документ пропонує надати ВЛК право проводити військово-лікарську експертизу кандидатів на проходження військової служби за контрактом із числа іноземців та осіб без громадянства.

Зауважимо, що питання мобілізації та СЗЧ в Україні планують вирішувати шляхом залучення більшої кількості іноземців. Таку заяву зробив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Як пояснив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, Міністерство оборони працює над залученням іноземців до виконання завдань у складі Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Водночас чинне законодавство не передбачає проходження ВЛК для таких кандидатів.

«Як правова держава, ми ставимо іноземців у такі самі умови, як і наших громадян, щодо медичного, фінансового та іншого забезпечення, але законодавство не передбачає проведення ВЛК для них. Метою законопроєкту є усунення цієї прогалини», - пояснив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ іноземець військовослужбовці ВЛК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Deepfake-атаки на українців: шахраї клонують голоси родичів за допомогою ШІ

Шахраї дедалі частіше використовують deepfake голосів родичів для виманювання грошей, тоді як українське законодавство лише починає адаптуватися до таких цифрових загроз.

Відпустка для військових через народження дитини: коли можуть не відпустити навіть за законом

Сімейні обставини можуть бути підставою для відпустки військовослужбовця, однак рішення ухвалюється з урахуванням служби.

ЄСПЛ проти надмірної застави: чому суд має враховувати реальні статки підозрюваного

Чи може держава вимагати 20 мільйонів гривень від підозрюваного, який розпродає майно зі знижкою, щоб виконати рішення суду.

Чи має ФОП під час догляду за дитиною платити ЄСВ, якщо держава вже робить це за нього

За якої умови підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе.

Пріоритет відставки та лікарняні: ВРП поставила на паузу звільнення суддів попри висновки ВККС

Вища рада правосуддя перенесла розгляд одразу трьох справ про звільнення суддів,яких ВККС раніше визнала такими, що не відповідають займаним посадам

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]