Військово-лікарські комісії проводитимуть медогляд іноземців і осіб без громадянства

Михайло Федоров заявив раніше, що питання мобілізації та СЗЧ в Україні планують вирішувати шляхом залучення більшої кількості іноземців.

Парламентський Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт № 15015, який передбачає розширення повноважень військово-лікарських комісій.

Документ пропонує надати ВЛК право проводити військово-лікарську експертизу кандидатів на проходження військової служби за контрактом із числа іноземців та осіб без громадянства.

Зауважимо, що питання мобілізації та СЗЧ в Україні планують вирішувати шляхом залучення більшої кількості іноземців. Таку заяву зробив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Як пояснив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, Міністерство оборони працює над залученням іноземців до виконання завдань у складі Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Водночас чинне законодавство не передбачає проходження ВЛК для таких кандидатів.

«Як правова держава, ми ставимо іноземців у такі самі умови, як і наших громадян, щодо медичного, фінансового та іншого забезпечення, але законодавство не передбачає проведення ВЛК для них. Метою законопроєкту є усунення цієї прогалини», - пояснив він.

Відтак, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 15015 за основу та в цілому.

Крім того, на засіданні заслухали інформацію щодо можливості поширення програми реімбурсації «Доступні ліки» на військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Під час обговорення зазначалося, що середній вік військовослужбовців перевищує 40 років, і значна частина з них має хронічні захворювання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко же зазначив, що програма «Доступні ліки» поширюється на всіх громадян України, включно з військовослужбовцями, і жодних обмежень щодо їх участі не передбачено.

