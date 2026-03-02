  1. Законодавство

Військово-лікарські комісії проводитимуть медогляд іноземців і осіб без громадянства

14:32, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Михайло Федоров заявив раніше, що питання мобілізації та СЗЧ в Україні планують вирішувати шляхом залучення більшої кількості іноземців.
Військово-лікарські комісії проводитимуть медогляд іноземців і осіб без громадянства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт № 15015, який передбачає розширення повноважень військово-лікарських комісій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ пропонує надати ВЛК право проводити військово-лікарську експертизу кандидатів на проходження військової служби за контрактом із числа іноземців та осіб без громадянства.

Зауважимо, що питання мобілізації та СЗЧ в Україні планують вирішувати шляхом залучення більшої кількості іноземців. Таку заяву зробив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Як пояснив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, Міністерство оборони працює над залученням іноземців до виконання завдань у складі Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Водночас чинне законодавство не передбачає проходження ВЛК для таких кандидатів.

«Як правова держава, ми ставимо іноземців у такі самі умови, як і наших громадян, щодо медичного, фінансового та іншого забезпечення, але законодавство не передбачає проведення ВЛК для них. Метою законопроєкту є усунення цієї прогалини», - пояснив він.

Відтак, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 15015 за основу та в цілому.

Крім того, на засіданні заслухали інформацію щодо можливості поширення програми реімбурсації «Доступні ліки» на військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Під час обговорення зазначалося, що середній вік військовослужбовців перевищує 40 років, і значна частина з них має хронічні захворювання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко же зазначив, що програма «Доступні ліки» поширюється на всіх громадян України, включно з військовослужбовцями, і жодних обмежень щодо їх участі не передбачено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект армія громадянство війна іноземець Міноборони мобілізація військова служба СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

У Раді планують закріпити право на виплати дітям, які народилися після загибелі батька-військового

Пропонується закріпити право на виплату допомоги дітям, народженим після загибелі військового.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]