У Раді планують закріпити право на виплати дітям, які народилися після загибелі батька-військового

Пропонується закріпити право на виплату допомоги дітям, народженим після загибелі військового.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують уточнити норми законодавства щодо виплати одноразової грошової допомоги дітям, народженим після загибелі військовослужбовця. Для реалізації цієї ініціативи у парламенті зареєстровано законопроєкт № 15049, який передбачає внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Чому виникала необхідність законодавчих змін

Частина п’ята статті 17 Конституції України гарантує соціальний захист військовослужбовців і членів їхніх сімей, а реалізація цієї гарантії конкретизується, у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якою визначено перелік осіб, що мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця.

Йдеться про дітей (у тому числі усиновлених), зокрема зачатих за життя та народжених після смерті військовослужбовця, вдову або вдівця, батьків, внуків, особу, яка проживала з ним однією сім’єю без шлюбу за рішенням суду, а також інших утриманців, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону.

Водночас щодо дітей, зачатих за життя військовослужбовця та народжених після його смерті, на практиці виникає ситуація, коли встановленню їхнього права на допомогу передує перерозподіл суми такої виплати. Це фактично ставить отримання допомоги у залежність від процедур перерозподілу коштів або наявності спорів щодо їх розподілу чи повернення неправомірно отриманих сум іншими особами.

Що пропонують

Законопроєкт № 15049 передбачає доповнення статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» новою частиною. Відповідно до запропонованих змін, діти, зачаті за життя загиблих (померлих) осіб, визначених у підпунктах 1–3 пункту 2 статті 16 цього закону, та народжені після їх смерті, матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги.

Суть змін полягає в тому, що законодавчо закріплюється право дітей, зачатих за життя військовослужбовця та народжених після його смерті, на отримання одноразової грошової допомоги незалежно від процедур перерозподілу коштів чи наявності спорів щодо їх розподілу.

При цьому право на виплату не залежатиме від перерозподілу коштів уповноваженим органом або наявності спорів щодо такого перерозподілу чи можливого неправомірного отримання допомоги іншими особами.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що чинне регулювання ставить реалізацію права дитини у залежність від процедур перерозподілу коштів або судових спорів. Також ініціатори для прикладу наводять практику Верховного Суду, який у постанові від 08 липня 2025 року у справі №280/2822/23 зазначив, що право на отримання одноразової грошової допомоги виникає раніше, ніж перерозподіл її суми, і не може залежати від такого перерозподілу. Дитина військовослужбовця, яка народилася після його загибелі та була зачата за життя загиблої (померлої) особи, має право на цю допомогу та не повинна залежати від спорів щодо розподілу коштів чи їх повернення іншими особами.

Відтак, з урахуванням цієї правової позиції доцільно уточнити законодавство щодо гарантій права дитини, народженої після загибелі батька-військовослужбовця, на отримання одноразової грошової допомоги.

Також у документі підкреслюється конституційна гарантія соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також положення Конвенції про права дитини, які передбачають пріоритет найкращих інтересів дитини та недискримінаційний підхід.

В подальшому такі зміни дозволять законодавчо закріпити судову практику та забезпечити чітке нормативне врегулювання прав дітей, народжених після загибелі батька-військовослужбовця, на отримання передбаченої законом допомоги.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.