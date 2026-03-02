З 2 березня банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень більше не приймають у розрахунках

Замість цих банкнот в обігу залишаються монети.

Відсьогодні в Україні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років офіційно перестали бути засобом платежу. Відтепер їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Як і де можна обміняти

Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

у всіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») — упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;

у НБУ — наразі безстроково.

Чому відмовилися від банкнот

Банкноти малих номіналів майже зникли з роздрібної торгівлі та фактично не використовувалися громадянами. Середній строк їх придатності становив близько 2,5 років, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20–25 років.

Поступове вилучення розпочалося ще у 2020 році:

з 1 жовтня 2020 року — для банкнот 1 та 2 гривні;

з 1 січня 2023 року — для 5 та 10 гривень.

В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (обігові монети номіналами 1 і 2 гривні введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 гривень – 20 грудня 2019 року та 10 гривень – 3 червня 2020 року).

У регулятора зазначають, що перехід на монети не створює незручностей для населення та бізнесу, але дозволяє скоротити витрати на друк, транспортування й обробку готівки та підвищити якість грошей в обігу.

