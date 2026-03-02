Ціна на нафту злетіла до чотирирічного максимуму після атак на танкери в Ормузькій протоці

Нафта марки Brent подорожчала на понад 6% і дісталася позначки в 78 доларів за барель.

Ціни на нафту різко зросли, показавши найбільше зростання за чотири роки, але потім знизилися, оскільки трейдери оцінювали атаки Ірану на танкери та фактичне закриття Ормузької протоки, пише Bloomberg.

Нафта марки Brent подорожчала на понад 6% і дісталася позначки в 78 доларів за барель, після того як раніше його ціна зросла на цілих 13% і сягнула найвищого рівня з січня 2025 року.

Танкерний рух через протоку — вузьке місце біля узбережжя Ірану, через яке проходить п’ята частина світових постачань нафти та великі обсяги газу — значною мірою зупинився, водночас судновласники й трейдери ввели добровільну паузу у зв’язку з поширенням конфлікту.

«Якщо рух танкерів швидко відновиться, або станеться переконлива деескалація, або відбудуться якісь закулісні дипломатичні перемовини, тоді ми побачимо певне послаблення», — сказав Харіс Хуршид, головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP у Чикаго. «В іншому випадку, ми, ймовірно, будемо консолідуватися на підвищених рівнях».

«У нашому базовому сценарії ми прогнозуємо, що протягом наступного тижня ціна на нафту марки Brent коливатиметься в діапазоні від 80 до 90 доларів за барель», — заявили аналітики Citigroup Inc., включно з Максом Лейтоном, у записці, опублікованій перед початком торгів 2 березня.

Тим часом Morgan Stanley підвищив свій прогноз щодо ціни нафти марки Brent на другий квартал до 80 доларів за барель з 62,50 доларів.

У разі, якщо рух танкерів через Ормузьку протоку не буде швидко відновлено, ціна на нафту може перевищити 100 доларів за барель, прогнозує Wood Mackenzie.

У свою чергу аналітики з JPMorgan Chase & Co. вважають, якщо водний шлях залишиться закритим протягом 25 днів, великі нафтовидобувні компанії на Близькому Сході можуть бути змушені тимчасово зупинити видобуток, оскільки резервуари для зберігання і морські сховища досягнуть межі своїх можливостей.

