Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерством у справах ветеранів України оприлюднений для громадського обговорення проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за порушення вимог у сфері надання статусів відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Проектом акта пропонується комплексна реформа системи державного нагляду у сфері надання статусу ветерана та вдосконалення механізму контролю.

Ключовим нововведенням є запровадження адміністративної відповідальності за порушення законодавства під час надання статусів, а також за перешкоджання здійсненню контрольних заходів.

Попри широке коло органів, наділених повноваженнями з надання статусу учасника бойових дій, саме на Мінветеранів покладено функцію перевірки дотримання законодавства місцевими органами з питань ветеранської політики.

За результатами вибіркових перевірок, проведених у 2025 році, встановлено понад 1 000 фактів неправомірного надання статусів (осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників).

Неправомірне надання статусу створює значне навантаження на Державний бюджет. Обсяг пільг та виплат на одну особу у 2026 році варіюється: мінімально: від 120 тис. грн (житлово-комунальні послуги). максимально: до 15,06 млн грн (враховуючи одноразову допомогу у зв’язку із загибеллю, медичне обслуговування, пенсійні надбавки та компенсації за житло).

Аналіз правозастосовної практики свідчить про системну проблему: відсутність деталізованого процесуального механізму призводить до того, що місцеві органи з питань ветеранської політики неоднозначно та помилково трактують норми прямої дії Закону. Замість єдиного державного підходу, на місцях створюються суб’єктивні критерії оцінки документів, що спричиняє неправомірне надання статусів особам, які не мають на це законних підстав.

Таким чином, помилка або зловживання при наданні статусу може коштувати державі мільйони гривень. В умовах війни та обмежених ресурсів це створює критичне навантаження на Державний бюджет.

Зазначена проблема вимусила Міністерство запропонувати внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині:

визначення Мінветеранів єдиним органом, що здійснює нагляд (контроль) за дотриманням законодавства при наданні статусів учасника бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

закріплення повноваження Мінветеранів щодо контролю за однаковим застосуванням норм права всіма суб’єктами владних повноважень;

запровадження дієвого механізму притягнення до відповідальності посадових осіб, чиї дії або бездіяльність призводять до неправомірного надання статусів або блокування перевірок.

Такий підхід забезпечить перехід від декларативного нагляду до реального інструменту захисту державних коштів та прав ветеранів.

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 188-58. Вона передбачає адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства під час надання (відмови в наданні чи позбавлення) таких статусів:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасника війни;

особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;

постраждалого учасника Революції Гідності;

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Йдеться про випадки, коли уповноважені посадові особи не усувають порушення, виявлені під час перевірок центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни.

За такі дії передбачено штрафи:

від 700 до 880 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — за первинне порушення;

від 1400 до 880 тисяч — за повторне протягом року;

від 2800 до 880 тисяч — у разі повторних порушень після накладення стягнення, з можливістю позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Окремо встановлено відповідальність за недопуск посадових осіб до перевірок, створення перешкод у здійсненні контролю, ненадання або надання неправдивої інформації. За таке загрожує штраф в розмірі від тисячі чотирьохсот до восьмисот вісімдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни будуть внесено також до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Документ передбачає, що порядок надання (відмови чи позбавлення) статусів:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасника війни;

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Закон буде доповнено статтею 24, яка вводить системний державний нагляд (контроль) за наданням статусів. Його здійснюватиме центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.

Передбачено:

проведення планових перевірок відповідно до щорічних планів;

надання рекомендацій уповноваженим органам;

позапланові перевірки у разі звернень фізичних осіб щодо можливих порушень;

перевірку виконання наданих рекомендацій;

складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Таким чином, законопроект пропонує сформувати повноцінний механізм контролю за дотриманням єдиного підходу до застосування законодавства при наданні статусів.

Документ набирає чинності через шість місяців з дати його опублікування. Водночас розділ І, що стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, почне діяти з 1 січня 2028 року.

Запропоновані норми систематизують процедури, які тривалий час (понад 30 років) реалізовувалися як норми прямої дії.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.