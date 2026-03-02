Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Верховна Рада включила в порядок денний п’ятнадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроєкт Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо складу керівників і членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та розміру їх винагороди (проєкт Ольги Василевської-Смаглюк № 4427 від 26.11.2020).

Законопроєктом пропонується врегулювати такі основні питання:

1) вимоги щодо громадянства керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Керівником або членом наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, зможе бути виключно громадянин України.

2) максимальний розмір та порядок визначення винагороди керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради державного унітарного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у кратності до середньої заробітної плати по підприємству або товариству не може перевищувати 5 разів.

При цьому середня заробітна плата по підприємству або товариству визначається як середнє арифметичне значення усіх заробітних плат, нарахованих працівникам (крім керівників, членів виконавчих органів та їх заступників) такого підприємства або товариства, включаючи працівників відокремлених структурних підрозділів.

Максимальний розмір річної та додаткової винагороди, що сукупно підлягає виплаті членам наглядової ради такого державного унітарного підприємства або такого господарського товариства та загальний розмір компенсації витрат, пов’язаних з виконанням членами зазначених наглядових рад своїх функцій, не може перевищувати 1 відсотка його прибутку із джерелом походження з України та за її межами (при цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки), визначеного за правилами розділу ІІІ Податкового кодексу України.

У разі відсутності за результатами податкового (звітного) періоду у такого державного унітарного підприємства або господарського товариства прибутку, кожному члену наглядової ради виплачується винагорода у розмірі середньої заробітної плати по відповідному унітарному підприємству або товариству. Річна та додаткова винагороди, а також компенсація витрат, пов’язаних з виконанням функцій члена наглядової ради, виплачуються за результатами кожного податкового (звітного) періоду для податку на прибуток підприємств.

Сьогодні відповідні Закони України, що регулюють винагороду органів управління суб’єктів господарювання державної форми власності, або суб’єктів господарювання, більшість корпоративних прав у яких належить державі, не закріплюють кореляцію між результативністю діяльності таких органів та винагородою. Відтак, протягом останніх кількох років повсюдною в Україні стала практика необґрунтованого стимулювання членів наглядових та виконавчих органів згаданих суб’єктів господарювання при незадовільних показниках економічної діяльності суб’єктів господарювання, управління діяльністю яких вони здійснюють. Зазначене сприяє несправедливому розподілу суспільного блага, що стрімко підвищує соціальну напруги.

Враховуючи те, що прибуток суб’єкта господарювання є показником, що об’єктивно свідчить про ефективність здійснюваного щодо нього управління, існує необхідність встановити взаємозв’язок між винагородою членів наглядових рад та прибутком, отриманим підприємством у ході здійснення ними контролю за його діяльністю.

Крім того, зважаючи на багатократні розриви рівнів оплати праці рядових працівників та менеджменту об’єктів державної власності, реалізація гарантованої Конституцією України справедливості при розподілі суспільних благ також потребує законодавчого закріплення кореляції між рівнем винагороди операційних та управлінських підрозділів згаданих суб’єктів господарювання.

Стаття 38 Конституції України передбачає, що право брати участь в управлінні державними справами мають лише громадяни України. Відтак, на виконання вимог статті 38 Конституції України брати участь у роботі органів управління державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, можуть тільки громадяни України. Разом з тим, норми відповідних спеціальних законів не закріплюють такої гарантії для громадян України, а отже потребують коригування.

Автор: Тарас Лученко

