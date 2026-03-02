Які документи підтверджують страховий стаж – пояснили у ПФУ

Стаж до 2004 року підтверджується трудовою книжкою або іншими документами, після — за даними реєстру.

Право на страхову пенсію визначається страховим стажем, набутим особою. Про це повідомили у Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.

Стаж, набутий після 1 січня 2004 року — з моменту набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Основним документом для підтвердження періодів трудової діяльності до 1 січня 2004 року є трудова книжка, оформлена під час першого працевлаштування.

Як підтвердити стаж у разі втрати трудової книжки або помилок у ній

Порядок підтвердження стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637.

Якщо трудову книжку втрачено, у ній відсутні записи або є неточності, для підтвердження стажу до 2004 року приймаються:

дані з реєстру застрахованих осіб;

виписки чи довідки, зокрема на підставі інформаційних систем підприємств, установ та організацій;

особові рахунки та відомості про виплату заробітної плати;

посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи з відомостями про періоди роботи;

членські квитки профспілок із відмітками про сплату внесків.

Якщо необхідні дані відсутні в реєстрі, а підприємство розташоване на тимчасово окупованій території або його документи знищені чи пошкоджені внаслідок бойових дій, стаж може бути встановлений на підставі показань щонайменше двох свідків. Вони мають працювати разом із заявником на одному підприємстві або в одній системі та мати документи, що підтверджують їхню роботу за відповідний період.

Підтвердження стажу на окупованих територіях

Якщо трудова книжка містить виправлення або недостовірні записи щодо роботи на підприємствах у Донецькій, Луганській областях, Автономній Республіці Крим чи Севастополі, стаж підтверджують спеціальні комісії з питань підтвердження стажу роботи. Такі комісії створені при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та Києві відповідно до постанови правління Пенсійного фонду від 10 листопада 2006 року №18-1.

Пільговий стаж

Стаж роботи в особливо шкідливих і важких умовах праці за Списком №1 і №2 підтверджується виключно документами. Якщо підприємство ліквідоване без визначення правонаступника, пільговий стаж підтверджується комісіями на підставі архівних документів.

