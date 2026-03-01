  1. В Україні

Оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років — вимоги до фотографії

22:58, 1 березня 2026
Паспортний сервіс назвав вимоги до фотографії дитини.
Паспортний сервіс роз’яснив батькам питання оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років.

Там зазначили, що для виготовлення закордонного паспорта дитині до 12 років особиста присутність дитини не є обов’язковою під час подачі документів.

«Це означає, що батьки або законні представники можуть подати документи без візиту разом із дитиною — за умови правильно підготовленої фотографії», - заявили у відомстві.

Вимоги до фотографії дитини

Щоб документи були прийняті без затримок, фото повинно відповідати таким критеріям:

- Розмір фото — 10×15 см

- Білий однотонний фон

- Висока якість зображення (без зернистості та розмиття)

- Фото свіже та актуальне

- Обличчя добре видно, по центру кадру

- Очі відкриті, погляд у камеру

- Без головних уборів (крім випадків за медичними або релігійними причинами)

- Без сторонніх предметів у кадрі

- Без фільтрів та обробки

- Рівномірне освітлення — без тіней на обличчі та фоні

Для немовлят також допускається фото у лежачому положенні — головне, щоб фон був білий і не було видно сторонніх об’єктів.

Чому важлива якість фото

«Саме це фото буде використовуватись для виготовлення паспортного документа. Якщо воно не відповідатиме вимогам — подачу можуть відхилити, і процедуру доведеться проходити повторно», - додали у паспортному сервісі.

