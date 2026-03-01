Оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років — вимоги до фотографії
Паспортний сервіс роз’яснив батькам питання оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років.
Там зазначили, що для виготовлення закордонного паспорта дитині до 12 років особиста присутність дитини не є обов’язковою під час подачі документів.
«Це означає, що батьки або законні представники можуть подати документи без візиту разом із дитиною — за умови правильно підготовленої фотографії», - заявили у відомстві.
Вимоги до фотографії дитини
Щоб документи були прийняті без затримок, фото повинно відповідати таким критеріям:
- Розмір фото — 10×15 см
- Білий однотонний фон
- Висока якість зображення (без зернистості та розмиття)
- Фото свіже та актуальне
- Обличчя добре видно, по центру кадру
- Очі відкриті, погляд у камеру
- Без головних уборів (крім випадків за медичними або релігійними причинами)
- Без сторонніх предметів у кадрі
- Без фільтрів та обробки
- Рівномірне освітлення — без тіней на обличчі та фоні
Для немовлят також допускається фото у лежачому положенні — головне, щоб фон був білий і не було видно сторонніх об’єктів.
Чому важлива якість фото
«Саме це фото буде використовуватись для виготовлення паспортного документа. Якщо воно не відповідатиме вимогам — подачу можуть відхилити, і процедуру доведеться проходити повторно», - додали у паспортному сервісі.
