Туристка з Мальдів привезла в Україну гарячку Денге

Жінка повернулася у Львів з відпочинку, а згодом у неї виявили вірус.

У Львові у 24-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Мальдів, діагностували гарячку Денге. Про це повідомила генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Пацієнтка розповіла, що під час відпочинку її покусали комарі. Симптоми захворювання включали високу температуру, головний біль та біль у м’язах, можливі також висипання на шкірі.

Діагноз підтвердила вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я України. Жінка перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Тімко-Іванченко наголосила на важливості профілактики: під час подорожей у регіони з ризиком денге слід уникати укусів комарів, користуватися репелентами та звертатися до сімейного лікаря при перших симптомах. У разі різкого погіршення стану необхідно негайно викликати швидку допомогу (103).

