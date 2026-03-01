  1. В Україні

Пільги, виплати, житло та гранти – як працює цифровий сервіс «Ветеран PRO»

19:55, 1 березня 2026
«Ветеран PRO» – це державний онлайн-простір з повною інформацією про пільги, послуги та програми підтримки.
У Харківський обласний ТЦК та СП нагадали про запуск єдиної цифрової платформи «Ветеран PRO», створеної для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей. Платформа об’єднує всю інформацію про державні пільги, програми та сервіси в одному місці. Відтепер немає потреби шукати дані на різних сайтах — вся необхідна інформація доступна на ресурсі veteranpro.gov.ua.

Як скористатися платформою

Щоб отримати доступ до послуг, потрібно:

  1. Перейти на сайт veteranpro.gov.ua;
  2. Обрати свій статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої);
  3. Ознайомитися з доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями;
  4. Отримати послугу онлайн або звернутися до фахівця із супроводу.

Для кого створено сервіс

Платформа призначена для:

  • ветеранів і ветеранок;
  • людей з інвалідністю внаслідок війни;
  • родин загиблих Захисників і Захисниць;
  • фахівців із супроводу ветеранів;
  • представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.

Принцип роботи

Після вибору статусу система формує персональний маршрут користувача — від оформлення документів до отримання медичних, освітніх, соціальних чи бізнес-послуг. Інформація структурована, із чіткими інструкціями та зазначенням відповідальних органів.

Ключові переваги

Серед основних переваг платформи:

  • єдиний державний портал із зібраною в одному місці інформацією;
  • повний перелік доступних програм та послуг;
  • персоналізація відповідно до статусу користувача;
  • покрокові інструкції для проходження процедур;
  • зменшення бюрократичного навантаження завдяки структурованій інформації.

Які напрями підтримки доступні

Інформація згрупована за дев’ятьма напрямами:

  • здоров’я та відновлення (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога);
  • соціальний захист і фінансова підтримка (виплати, пенсійне забезпечення, адаптація);
  • житло та інфраструктура (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем);
  • транспорт і комунальні пільги (пільговий проїзд, знижки, страхування авто);
  • документи та статус (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів);
  • освіта та робота (працевлаштування, перекваліфікація, ваучери);
  • податкові та адміністративні пільги;
  • спорт та змагання;
  • гранти та підтримка бізнесу.

Кожен розділ містить опис послуги, покроковий алгоритм отримання, необхідні контакти та додаткові посилання.

Регіональні можливості

Окремий розділ «Регіональні можливості» містить перелік програм і сервісів підтримки на місцевому рівні, зокрема тих, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Щоб скористатися розділом, потрібно:

  1. Зайти на сайт veteranpro.gov.ua;
  2. Перейти до сторінки «Регіональні можливості»;
  3. Обрати фільтри — статус, область або територіальну громаду, напрям підтримки;
  4. Переглянути перелік доступних послуг;
  5. Відкрити картку обраної послуги;
  6. Ознайомитися з описом, умовами та покроковими діями для отримання.

Розділ наповнюватиметься поетапно.

Розділ «Твій Шлях»

Для користувачів, які не знають, з чого почати, створено розділ «Твій Шлях». Після вибору статусу система формує персональний маршрут із поясненням:

  • як підтвердити статус і куди звертатися;
  • як перейти до медичних, соціальних, освітніх чи житлових програм;
  • які подальші можливості передбачає державна підтримка.

військові ветерани пільги нерухомість

