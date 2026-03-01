Пільги, виплати, житло та гранти – як працює цифровий сервіс «Ветеран PRO»

«Ветеран PRO» – це державний онлайн-простір з повною інформацією про пільги, послуги та програми підтримки.

У Харківський обласний ТЦК та СП нагадали про запуск єдиної цифрової платформи «Ветеран PRO», створеної для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей. Платформа об’єднує всю інформацію про державні пільги, програми та сервіси в одному місці. Відтепер немає потреби шукати дані на різних сайтах — вся необхідна інформація доступна на ресурсі veteranpro.gov.ua.

Як скористатися платформою

Щоб отримати доступ до послуг, потрібно:

Перейти на сайт veteranpro.gov.ua; Обрати свій статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої); Ознайомитися з доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями; Отримати послугу онлайн або звернутися до фахівця із супроводу.

Для кого створено сервіс

Платформа призначена для:

ветеранів і ветеранок;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

родин загиблих Захисників і Захисниць;

фахівців із супроводу ветеранів;

представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.

Принцип роботи

Після вибору статусу система формує персональний маршрут користувача — від оформлення документів до отримання медичних, освітніх, соціальних чи бізнес-послуг. Інформація структурована, із чіткими інструкціями та зазначенням відповідальних органів.

Ключові переваги

Серед основних переваг платформи:

єдиний державний портал із зібраною в одному місці інформацією;

повний перелік доступних програм та послуг;

персоналізація відповідно до статусу користувача;

покрокові інструкції для проходження процедур;

зменшення бюрократичного навантаження завдяки структурованій інформації.

Які напрями підтримки доступні

Інформація згрупована за дев’ятьма напрямами:

здоров’я та відновлення (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога);

соціальний захист і фінансова підтримка (виплати, пенсійне забезпечення, адаптація);

житло та інфраструктура (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем);

транспорт і комунальні пільги (пільговий проїзд, знижки, страхування авто);

документи та статус (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів);

освіта та робота (працевлаштування, перекваліфікація, ваучери);

податкові та адміністративні пільги;

спорт та змагання;

гранти та підтримка бізнесу.

Кожен розділ містить опис послуги, покроковий алгоритм отримання, необхідні контакти та додаткові посилання.

Регіональні можливості

Окремий розділ «Регіональні можливості» містить перелік програм і сервісів підтримки на місцевому рівні, зокрема тих, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Щоб скористатися розділом, потрібно:

Зайти на сайт veteranpro.gov.ua; Перейти до сторінки «Регіональні можливості»; Обрати фільтри — статус, область або територіальну громаду, напрям підтримки; Переглянути перелік доступних послуг; Відкрити картку обраної послуги; Ознайомитися з описом, умовами та покроковими діями для отримання.

Розділ наповнюватиметься поетапно.

Розділ «Твій Шлях»

Для користувачів, які не знають, з чого почати, створено розділ «Твій Шлях». Після вибору статусу система формує персональний маршрут із поясненням:

як підтвердити статус і куди звертатися;

як перейти до медичних, соціальних, освітніх чи житлових програм;

які подальші можливості передбачає державна підтримка.

