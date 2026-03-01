Пільги, виплати, житло та гранти – як працює цифровий сервіс «Ветеран PRO»
У Харківський обласний ТЦК та СП нагадали про запуск єдиної цифрової платформи «Ветеран PRO», створеної для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей. Платформа об’єднує всю інформацію про державні пільги, програми та сервіси в одному місці. Відтепер немає потреби шукати дані на різних сайтах — вся необхідна інформація доступна на ресурсі veteranpro.gov.ua.
Як скористатися платформою
Щоб отримати доступ до послуг, потрібно:
- Перейти на сайт veteranpro.gov.ua;
- Обрати свій статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої);
- Ознайомитися з доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями;
- Отримати послугу онлайн або звернутися до фахівця із супроводу.
Для кого створено сервіс
Платформа призначена для:
- ветеранів і ветеранок;
- людей з інвалідністю внаслідок війни;
- родин загиблих Захисників і Захисниць;
- фахівців із супроводу ветеранів;
- представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.
Принцип роботи
Після вибору статусу система формує персональний маршрут користувача — від оформлення документів до отримання медичних, освітніх, соціальних чи бізнес-послуг. Інформація структурована, із чіткими інструкціями та зазначенням відповідальних органів.
Ключові переваги
Серед основних переваг платформи:
- єдиний державний портал із зібраною в одному місці інформацією;
- повний перелік доступних програм та послуг;
- персоналізація відповідно до статусу користувача;
- покрокові інструкції для проходження процедур;
- зменшення бюрократичного навантаження завдяки структурованій інформації.
Які напрями підтримки доступні
Інформація згрупована за дев’ятьма напрямами:
- здоров’я та відновлення (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога);
- соціальний захист і фінансова підтримка (виплати, пенсійне забезпечення, адаптація);
- житло та інфраструктура (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем);
- транспорт і комунальні пільги (пільговий проїзд, знижки, страхування авто);
- документи та статус (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів);
- освіта та робота (працевлаштування, перекваліфікація, ваучери);
- податкові та адміністративні пільги;
- спорт та змагання;
- гранти та підтримка бізнесу.
Кожен розділ містить опис послуги, покроковий алгоритм отримання, необхідні контакти та додаткові посилання.
Регіональні можливості
Окремий розділ «Регіональні можливості» містить перелік програм і сервісів підтримки на місцевому рівні, зокрема тих, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Щоб скористатися розділом, потрібно:
- Зайти на сайт veteranpro.gov.ua;
- Перейти до сторінки «Регіональні можливості»;
- Обрати фільтри — статус, область або територіальну громаду, напрям підтримки;
- Переглянути перелік доступних послуг;
- Відкрити картку обраної послуги;
- Ознайомитися з описом, умовами та покроковими діями для отримання.
Розділ наповнюватиметься поетапно.
Розділ «Твій Шлях»
Для користувачів, які не знають, з чого почати, створено розділ «Твій Шлях». Після вибору статусу система формує персональний маршрут із поясненням:
- як підтвердити статус і куди звертатися;
- як перейти до медичних, соціальних, освітніх чи житлових програм;
- які подальші можливості передбачає державна підтримка.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.