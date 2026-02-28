  1. Відео
У Катарі збита іранська ракета впала на натовп людей, відео

15:36, 28 лютого 2026
Люди намагалися розбігтися, коли побачили уламки, що падали з неба.
У Катарі збита іранська ракета впала на натовп людей, відео
Після початку ударів США та Ізраїлю по території Ірану Тегеран завдав відповідних атак по американських військових базах у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії.

У Катарі через загрозу обстрілів закрили повітряний простір, а в аеропорту Дохи скасували всі рейси. Місцеві жителі та іноземці отримали на мобільні телефони екстрені сповіщення з проханням залишатися в приміщеннях і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Одна зі збитих ракет у Катарі впала поблизу натовпу людей. Очевидці намагалися розбігтися, коли побачили уламки, що падали з неба. На оприлюднених у мережі відео зафіксовано момент вибуху після падіння ракети.

Відео Clash Report

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану 

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

