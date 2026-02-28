Як ділиться спадщина: що говорить закон про черги, частки та процедуру

Хто має першочергове право, кому належить обов’язкова частка та коли можуть усунути від спадкування.

Спадкування — це не лише перехід майна від померлого до родичів, а чітко врегульована процедура. Закон визначає, хто має першочергове право на спадщину, як встановлюються частки, чи можна їх змінити та що робити, якщо заповіт охоплює не все майно. Про це нагадує Сумське міжрегіональне управління Мін’юсту.

За законом чи за заповітом: як визначаються частки

Спадкування в Україні відбувається за заповітом або за законом відповідно до Цивільний кодекс України.

Якщо заповіту немає, спадкоємці однієї черги отримують рівні частки. Водночас вони можуть змінити їх за домовленістю:

щодо рухомого майна — за усною згодою;

щодо нерухомості чи транспортних засобів — письмово з обов’язковим нотаріальним посвідченням.

У разі наявності заповіту спадкодавець має право самостійно визначити розподіл майна. Проте навіть у такому випадку закон гарантує обов’язкову частку для окремих категорій осіб.

Обов’язкова частка: кого захищає закон

Стаття 1241 Цивільного кодексу передбачає: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець, а також непрацездатні батьки спадкують не менше половини тієї частки, яку вони отримали б за законом — незалежно від змісту заповіту.

Розмір цієї частки може бути зменшений лише судом — з урахуванням стосунків зі спадкодавцем та інших істотних обставин.

Право на обов’язкову частку:

визначається на день відкриття спадщини;

має особистий характер і не передається іншим особам;

може бути реалізоване без згоди інших спадкоємців;

допускає добровільну відмову через заяву нотаріусу.

Якщо інші спадкоємці заперечують проти її виділення, спір вирішується в суді.

Черги спадкоємців: хто за ким

Якщо заповіту немає, спадщина переходить у порядку черговості.

Перша черга: діти спадкодавця (у тому числі зачаті за життя та народжені після смерті), той із подружжя, хто пережив спадкодавця, та батьки.

Друга черга: рідні брати і сестри, баба та дід з обох боків.

Третя черга: рідні дядько та тітка.

Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини.

П’ята черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення включно та утриманці, які не були членами сім’ї.

Кожна наступна черга отримує право на спадкування лише за відсутності спадкоємців попередньої або в разі їхньої відмови чи усунення.

Черговість може бути змінена нотаріально посвідченим договором між спадкоємцями після відкриття спадщини. Однак така угода не може порушувати права тих, хто в ній не бере участі, а також осіб з правом на обов’язкову частку.

Окремо суд може надати право на спадкування особі поза її чергою — якщо вона тривалий час опікувалася спадкодавцем, матеріально його забезпечувала або доглядала під час безпорадного стану.

Якщо заповіт охоплює не все майно

Нерідко частина майна не зазначена в заповіті. У такому разі вона розподіляється за законом — між спадкоємцями відповідної черги, включно з тими, хто вже отримав іншу частину спадщини за заповітом.

Таким чином, можливе одночасне застосування двох механізмів — за заповітом і за законом.

Хто має переважне право на майно

Особи, які щонайменше рік проживали зі спадкодавцем однією сім’єю, мають переважне право на виділ у натурі предметів звичайного домашнього вжитку — в межах своєї частки.

Також спадкоємці-співвласники мають пріоритетне право на виділення майна в натурі, якщо це не завдає шкоди істотним інтересам інших спадкоємців.

Кого можуть усунути від спадкування

Закон передбачає випадки, коли особу позбавляють права на спадщину. Йдеться, зокрема, про тих, хто:

умисно позбавив життя спадкодавця чи іншого спадкоємця або вчинив замах (виняток — якщо спадкодавець, знаючи про це, залишив таку особу в заповіті);

перешкоджав складанню або зміні заповіту;

був позбавлений батьківських прав і не поновив їх;

ухилявся від обов’язку утримувати спадкодавця;

перебував у недійсному шлюбі зі спадкодавцем;

не надавав допомоги безпорадному спадкодавцю.

Рішення про усунення від спадкування ухвалюється з урахуванням вимог закону та принципів добросовісності.

