  1. В Украине

Как делится наследство: что говорит закон об очередях, долях и процедуре

19:13, 28 февраля 2026
Кто имеет первоочередное право, кому принадлежит обязательная доля и когда могут отстранить от наследования.
Наследование — это не только переход имущества от умершего к родственникам, а четко урегулированная процедура. Закон определяет, кто имеет первоочередное право на наследство, как устанавливаются доли, можно ли их изменить и что делать, если завещание охватывает не все имущество. Об этом напоминает Сумское межрегиональное управление Минюста.

По закону или по завещанию: как определяются доли

Наследование в Украине осуществляется по завещанию или по закону в соответствии с Гражданский кодекс Украины.

Если завещания нет, наследники одной очереди получают равные доли. В то же время они могут изменить их по договоренности:

  • в отношении движимого имущества — по устному согласию;
  • в отношении недвижимости или транспортных средств — письменно с обязательным нотариальным удостоверением.

При наличии завещания наследодатель имеет право самостоятельно определить распределение имущества. Однако даже в таком случае закон гарантирует обязательную долю для отдельных категорий лиц.

Обязательная доля: кого защищает закон

Статья 1241 Гражданского кодекса предусматривает: малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова или вдовец, а также нетрудоспособные родители наследуют не менее половины той доли, которую они получили бы по закону — независимо от содержания завещания.

Размер этой доли может быть уменьшен только судом — с учетом отношений с наследодателем и других существенных обстоятельств.

Право на обязательную долю:

  • определяется на день открытия наследства;
  • имеет личный характер и не передается другим лицам;
  • может быть реализовано без согласия других наследников;
  • допускает добровольный отказ через заявление нотариусу.

Если другие наследники возражают против ее выделения, спор решается в суде.

Очереди наследников: кто за кем

Если завещания нет, наследство переходит в порядке очередности.

Первая очередь: дети наследодателя (в том числе зачатые при жизни и рожденные после смерти), тот из супругов, кто пережил наследодателя, и родители.

Вторая очередь: родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон.

Третья очередь: родные дядя и тетя.

Четвертая очередь: лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства.

Пятая очередь: другие родственники до шестой степени родства включительно и иждивенцы, которые не были членами семьи.

Каждая следующая очередь получает право на наследование только при отсутствии наследников предыдущей или в случае их отказа либо отстранения.

Очередность может быть изменена нотариально удостоверенным договором между наследниками после открытия наследства. Однако такое соглашение не может нарушать права тех, кто в нем не участвует, а также лиц с правом на обязательную долю.

Отдельно суд может предоставить право на наследование лицу вне своей очереди — если оно длительное время опекало наследодателя, материально его обеспечивало или ухаживало во время беспомощного состояния.

Если завещание охватывает не все имущество

Нередко часть имущества не указана в завещании. В таком случае она распределяется по закону — между наследниками соответствующей очереди, включая тех, кто уже получил другую часть наследства по завещанию.

Таким образом, возможно одновременное применение двух механизмов — по завещанию и по закону.

Кто имеет преимущественное право на имущество

Лица, которые не менее года проживали с наследодателем одной семьей, имеют преимущественное право на выдел в натуре предметов обычного домашнего обихода — в пределах своей доли.

Также наследники-сособственники имеют приоритетное право на выделение имущества в натуре, если это не наносит вреда существенным интересам других наследников.

Кого могут отстранить от наследования

Закон предусматривает случаи, когда лицо лишают права на наследство. Речь идет, в частности, о тех, кто:

  • умышленно лишил жизни наследодателя или другого наследника либо совершил покушение (исключение — если наследодатель, зная об этом, оставил такое лицо в завещании);
  • препятствовал составлению или изменению завещания;
  • был лишен родительских прав и не восстановил их;
  • уклонялся от обязанности содержать наследодателя;
  • состоял в недействительном браке с наследодателем;
  • не оказывал помощь беспомощному наследодателю.

Решение об отстранении от наследования принимается с учетом требований закона и принципов добросовестности.

