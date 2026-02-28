Момент прилета возле 5-звездочного отеля в Дубае попал на видео: новые кадры из Эмиратов

В Дубае на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Ирана произошел мощный пожар возле отеля Fairmont The Palm, расположенного на острове Пальма Джумейра.

К месту происшествия направляются десятки автомобилей скорой помощи. В городе работают системы противовоздушной обороны, жителей и туристов призывают направляться в укрытия.

По предварительным сообщениям, неподалеку от отеля упал боеприпас, после чего вспыхнул масштабный пожар. В соцсетях опубликованы кадры момента падения и возгорания.

Отдельные СМИ отмечают, что по отелю мог ударить беспилотник типа «Шахед». На других видео, появившихся в сети, виден объект в небе, похожий на дрон этого типа. При этом официального подтверждения относительно типа боеприпаса на данный момент нет.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется. Официальные органы пока не предоставили детальных комментариев по поводу инцидента.