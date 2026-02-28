  1. Видео
  2. / В мире

Момент прилета возле 5-звездочного отеля в Дубае попал на видео: новые кадры из Эмиратов

17:42, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На кадрах видно момент падения и мощное возгорание возле отеля.
Момент прилета возле 5-звездочного отеля в Дубае попал на видео: новые кадры из Эмиратов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дубае на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Ирана произошел мощный пожар возле отеля Fairmont The Palm, расположенного на острове Пальма Джумейра.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К месту происшествия направляются десятки автомобилей скорой помощи. В городе работают системы противовоздушной обороны, жителей и туристов призывают направляться в укрытия.

По предварительным сообщениям, неподалеку от отеля упал боеприпас, после чего вспыхнул масштабный пожар. В соцсетях опубликованы кадры момента падения и возгорания.

Отдельные СМИ отмечают, что по отелю мог ударить беспилотник типа «Шахед». На других видео, появившихся в сети, виден объект в небе, похожий на дрон этого типа. При этом официального подтверждения относительно типа боеприпаса на данный момент нет.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется. Официальные органы пока не предоставили детальных комментариев по поводу инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]