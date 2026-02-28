  1. В Украине
  2. / В мире

Время и место переговоров Украины, США и РФ будут зависеть от ситуации в сфере безопасности — Владимир Зеленский

16:30, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трехстороннюю встречу планировали провести в Абу-Даби в начале марта.
Время и место переговоров Украины, США и РФ будут зависеть от ситуации в сфере безопасности — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дата и место следующих переговоров с участием представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и России будут определяться с учетом условий безопасности и реальных дипломатических возможностей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, конкретные параметры встречи пока не согласованы, поскольку ситуация остается зависимой от развития событий и международного контекста.

«В зависимости от условий безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи нашей команды и команды Соединенных Штатов Америки — встречи с россиянами», — сказал он.

Таким образом, подготовка к возможным переговорам продолжается, однако окончательные решения относительно их проведения будут приниматься с учетом текущей ситуации в сфере безопасности.

Как сообщалось ранее, трехсторонняя встреча Украины, США и РФ может состояться в Абу-Даби в начале марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Украина Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]