Время и место переговоров Украины, США и РФ будут зависеть от ситуации в сфере безопасности — Владимир Зеленский

Трехстороннюю встречу планировали провести в Абу-Даби в начале марта.

Дата и место следующих переговоров с участием представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и России будут определяться с учетом условий безопасности и реальных дипломатических возможностей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По словам главы государства, конкретные параметры встречи пока не согласованы, поскольку ситуация остается зависимой от развития событий и международного контекста.

«В зависимости от условий безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи нашей команды и команды Соединенных Штатов Америки — встречи с россиянами», — сказал он.

Таким образом, подготовка к возможным переговорам продолжается, однако окончательные решения относительно их проведения будут приниматься с учетом текущей ситуации в сфере безопасности.

Как сообщалось ранее, трехсторонняя встреча Украины, США и РФ может состояться в Абу-Даби в начале марта.

