С марта будут действовать новые правила рекламы ветеринарных препаратов: что предусматривает закон

Новые требования обяжут бизнес продвигать только зарегистрированные препараты и поощрять их ответственное использование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С марта 2026 года в Украине вступят в силу новые требования к рекламе ветеринарных препаратов и лечебных кормов. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Речь идет о комплексных изменениях, которые должны усилить прозрачность рынка, защитить потребителей и предотвратить введение в заблуждение как специалистов ветеринарной медицины, так и владельцев животных.

Что будет считаться рекламой

Согласно новым правилам, реклама — это любая информация, которая стимулирует продажу, поставку или использование ветеринарного препарата. К этому понятию относятся не только классические рекламные материалы, но и распространение образцов и спонсорская поддержка.

Таким образом, под регулирование подпадает более широкий спектр коммуникаций, чем ранее.

Рекламировать разрешат только зарегистрированные препараты

Одно из ключевых положений — рекламировать можно исключительно те ветеринарные средства, которые прошли государственную регистрацию.

Если регистрация препарата приостановлена или отменена, его реклама будет запрещена. Это должно сделать невозможным продвижение продукции со спорным или неопределенным статусом.

Информация в рекламе должна:

соответствовать официальной характеристике препарата;

быть достоверной и проверенной;

не вводить в заблуждение потребителей.

Отдельно запрещается представлять ветеринарный препарат как корм или биоцид, если он таковым не является. Также реклама не может преувеличивать свойства средства или создавать ложное впечатление о его эффективности.

Важный акцент — поощрение к ответственному использованию препаратов.

Заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул, что реклама ветеринарных средств должна быть честной и прозрачной.

По его словам, она не должна вводить в заблуждение ни специалистов, ни владельцев животных, а наоборот — помогать правильно применять препараты, заботиться о здоровье животных и безопасности продуктов животного происхождения. Новые правила, подчеркнул он, стимулируют ответственную коммуникацию и приближают украинский рынок к европейским стандартам.

Соблюдение новых норм станет обязательным с марта 2026 года. В ведомстве подчеркивают: это не только требование закона, но и общий шаг к формированию безопасного и прозрачного рынка ветеринарных средств в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.