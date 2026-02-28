Во Львове солдата приговорили к 5 годам лишения свободы за два эпизода СЗЧ — детали дела

Отсутствие свыше трех суток без уважительных причин в июне и июле 2025 года стало основанием для реального срока.

Лычаковский районный суд города Львова признал виновным солдата одной из воинских частей в самовольном оставлении места службы в условиях военного положения. По ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины ему назначено 5 лет лишения свободы.

Суд также применил правила совокупности уголовных правонарушений, поскольку на момент совершения преступлений у военнослужащего уже был приговор другого суда. В итоге окончательное наказание определено в виде 5 лет лишения свободы с исчислением срока с момента взятия под стражу.

Обстоятельства дела №463/7426/25

Суд рассмотрел уголовное производство в отношении уроженца Львовщины, солдата воинской части, обвиняемого по части пятой статьи 407 УК Украины — самовольное оставление места службы или воинской части продолжительностью свыше трех суток, совершенное в условиях военного положения.

Военнослужащий, проходя службу по мобилизации, в июне 2025 года без разрешения командира оставил место дислокации подразделения и отсутствовал с 3 по 26 июня 2025 года. Впоследствии, уже в июле 2025 года, повторно самовольно оставил расположение воинской части и находился вне службы с 14 по 25 июля 2025 года.

В обоих случаях он не получал разрешения соответствующего начальника и не выполнял служебные обязанности. Суд пришел к выводу, что действия были совершены умышленно — из мотивов нежелания переносить трудности военной службы и вследствие личной недисциплинированности.

Таким образом, оба эпизода квалифицированы по ч. 5 ст. 407 УК Украины как тяжкое преступление.

Обвиняемый полностью признал вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Защитник просила применить ст. 69 УК Украины и назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией.

Суд разъяснил сторонам последствия упрощенного порядка рассмотрения, в частности ограничение права на апелляционное обжалование неоспариваемых обстоятельств, и убедился в добровольности позиции обвиняемого.

Ключевым в мотивировочной части стал вопрос возможности назначения более мягкого наказания.

Суд отметил, что после внесения изменений Законом № 2839-IX от 13 декабря 2022 года положения ст. 69 УК Украины не применяются к уголовным правонарушениям, предусмотренным статьей 407 УК Украины, если они совершены в условиях военного положения.

Поскольку инкриминируемые действия были совершены в июне и июле 2025 года — уже после вступления в силу указанных изменений, оснований для применения ст. 69 УК Украины суд не установил.

Суд учел: полное признание вины и искреннее раскаяние; активное содействие раскрытию преступления; наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей; предыдущую судимость — 7 октября 2025 года Сыховский районный суд города Львова назначил обвиняемому 2 года пробационного надзора по ст. 390-1 УК Украины.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Окончательное решение суда

Суд назначил наказание по ч. 5 ст. 407 УК Украины — 5 лет лишения свободы.

На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности уголовных правонарушений менее строгое наказание, назначенное приговором Сыховского районного суда города Львова от 7 октября 2025 года (пробационный надзор сроком 2 года, который переведен в 1 год лишения свободы в соответствии со ст. 72 УК Украины), поглощено более строгим наказанием.

Окончательный срок — 5 лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания исчисляется с 30 июля 2025 года — даты взятия под стражу. Предварительное заключение зачтено по принципу «день за день».

Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Апелляционную жалобу можно подать в течение 30 дней в Львовский апелляционный суд через суд первой инстанции.

