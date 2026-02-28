В Катаре сбитая иранская ракета упала на толпу людей, видео

Люди пытались разбежаться, когда увидели обломки, падающие с неба.

После начала ударов США и Израиля по территории Ирана Тегеран нанес ответные атаки по американским военным базам в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Иордании.

В Катаре из-за угрозы обстрелов закрыли воздушное пространство, а в аэропорту Дохи отменили все рейсы. Местные жители и иностранцы получили на мобильные телефоны экстренные уведомления с просьбой оставаться в помещениях и не выходить на улицу без необходимости.

Одна из сбитых ракет в Катаре упала вблизи толпы людей. Очевидцы пытались разбежаться, когда увидели обломки, падающие с неба. На опубликованных в сети видео зафиксирован момент взрыва после падения ракеты.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

