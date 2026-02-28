  1. В Украине
МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Иран и предоставило инструкции по безопасности

15:18, 28 февраля 2026
МИД Украины из-за обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке посоветовал гражданам воздержаться от поездок в Израиль, покинуть Иран и предоставил подробные рекомендации по безопасности.
Министерство иностранных дел Украины призвало своих граждан воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозой ракетных обстрелов и атак.

Также в ведомстве напомнили о рекомендации не посещать Иран и покинуть территорию страны.

Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, МИД рекомендует сохранять повышенную бдительность, внимательно следить за сообщениями официальных органов государств пребывания и неукоснительно соблюдать меры безопасности. Украинцам советуют всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Отдельные рекомендации предоставлены гражданам, которые уже находятся на территории Израиля. В частности, им рекомендуется:

  • строго выполнять указания Командования тыла Израиля;
  • постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Израиле;
  • минимизировать передвижение и избегать мест массового скопления людей;
  • заранее выяснить расположение ближайших укрытий.

В МИД подчёркивают, что дальнейшие рекомендации будут зависеть от развития ситуации с безопасностью в регионе.

Как сообщалось, США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы — Израиль вместе с Соединенными Штатами наносят удары по иранским военным объектам.

По предварительным оценкам, активная фаза операции может продлиться ещё несколько дней.

После этого Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. В центре и на севере Израиля, в прибрежном городе Хайфа, а также в Тель-Авиве звучат сирены.

