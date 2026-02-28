  1. В Украине

В Украине начали выплаты 20 000 грн работникам критической инфраструктуры

13:11, 28 февраля 2026
В Украине приступили к выплатам по 20 000 грн работникам аварийно-ремонтных бригад и предприятий тепло-, водоснабжения и энергетики, привлеченным к восстановлению после обстрелов.
Сотрудники аварийно-ремонтных бригад уже начали получать предусмотренные выплаты, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, средства направляются работникам предприятий тепло- и водоснабжения - всего 4 725 человек, из которых 1 057 - железнодорожники.

Она отметила, что Ощадбанк перечислил за январь финансирование энергетическим компаниям для 12 500 ремонтников.

Предприятия начислят доплаты в размере 20 000 грн непосредственно на банковские счета работников, задействованных в ремонтно-восстановительных работах после российских обстрелов. Такие же выплаты предусмотрены за февраль и март, добавила она.

