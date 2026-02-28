В Днепре родителей-воспитателей подозревают в пытках шестерых детей

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Днепре разоблачена системная пытка шестерых детей в детском доме семейного типа, родителям-воспитателям объявлено подозрение, заведение расформировано.

В Днепре разоблачили системную пытку шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет в детском доме семейного типа, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

По его словам, следствие установило, что родители-воспитатели долгое время применяли к детям физическое и психологическое насилие — избиение, унижение, изоляцию и принуждение к тяжелому труду. Детей оставляли без еды, заставляли ходить по камням в кровь и спать на деревянной скамейке без постели, а за непослушание — брили наголо.

Кравченко отметил, что об издевательствах стало известно после того, как старший питомец, поступив в учебное заведение, рассказал о ситуации. Детей допросили с применением методики «зеленой комнаты» во избежание повторной травматизации; они находятся в безопасных условиях, а детский дом семейного типа расформирован.

Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили двум родителям-воспитателям о подозрении в пытках, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Суд избрал им меры пресечения. Отдельно будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по делам детей, которые во время проверок не выявляли нарушений.

