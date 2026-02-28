  1. В Україні

У Дніпрі батьків-вихователів підозрюють у катуванні шістьох дітей

11:59, 28 лютого 2026
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що у Дніпрі викрито системне катування шістьох дітей у дитячому будинку сімейного типу, батькам-вихователям оголошено підозру, заклад розформовано.
У Дніпрі батьків-вихователів підозрюють у катуванні шістьох дітей
Фото: прокуратура
У Дніпрі викрили системне катування шістьох дітей віком від 3 до 10 років у дитячому будинку сімейного типу, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, слідство встановило, що батьки-вихователі протягом тривалого часу застосовували до дітей фізичне та психологічне насильство — побиття, приниження, ізоляцію та примус до важкої праці. Дітей залишали без їжі, змушували ходити по камінню до крові та спати на дерев’яній лавці без постелі, а за «непослух» — голили наголо.

Кравченко зазначив, що про знущання стало відомо після того, як найстарший вихованець, вступивши до навчального закладу, розповів про ситуацію. Дітей допитали із застосуванням методики «зеленої кімнати», щоб уникнути повторної травматизації; наразі вони перебувають у безпечних умовах, а дитячий будинок сімейного типу розформовано.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили двом батькам-вихователям про підозру у катуванні, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи. Окремо буде надано правову оцінку діям посадовців служб у справах дітей, які під час перевірок не виявляли порушень.

прокуратура діти Дніпро Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

