Україна підтримує народ Ірану, а не режим, — МЗС про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

12:35, 28 лютого 2026
МЗС України: Іранський режим, який десятиліттями знущався з іранського народу, розгорнув масштабну політику насильства проти власних людей та інших країн.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що позиція України щодо Ірану залишається незмінною та ґрунтується на оцінці ситуації в регіоні. За його словами, іранська влада причетна до підтримки та фінансування угруповань, які спричиняють нестабільність в інших країнах.

Зазначається, що іранський режим, який десятиліттями знущався з іранського народу, розгорнув масштабну політику насильства проти власних людей та інших країн. 

Сибіга сказав, що Україна підтримує саме народ Ірану, а не режим.

"Ми завжди за сторони іранського народу, саме народу. Іранський режим із оперативами тероризує регіон і утримує та фінансує терористів, бойовиків, які несуть дестабільність в інші країни", — заявив Сибіга.

Також він зазначив, що Тегеран мав можливості для дипломатичного врегулювання, однак не скористався ними.

"Йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень, але режим проігнорував ці зусилля і натомість лише затягував час у надії ввести в оману міжнародну спільноту", - йдеться у повідомленні МЗС. 

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

