  1. Публікації
  2. / В Україні

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

12:00, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».
Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують змінити порядок організації трудових відносин на тимчасово окупованих територіях та в районах ведення бойових дій. Йдеться про законопроєкт №14385, який 18 лютого розглянув Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроєкт передбачає:

  • звільнення роботодавця від обов’язку дотримуватися норм трудового законодавства та охорони праці щодо робочого часу, часу відпочинку, обліку нещасних випадків, безпечних умов праці, медичних оглядів і створення спеціальних умов для працівників з інвалідністю;
  • надасть роботодавцю право звільняти працівників, робоче місце яких розташоване на тимчасово окупованій території, у разі окупації — з дня, наступного за днем включення відповідної території до переліку ТОТ, у тому числі заднім числом;
  • дозволить призупиняти дію трудового договору на підставі наказу роботодавця, що ґрунтується на статусі території як такої, де ведуться активні бойові дії або яка є тимчасово окупованою.

Під час опрацювання законопроєкту до нього було висловлено низку зауважень.

Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у своєму висновку зауважив, що законопроєкт застосовує єдиний підхід до регулювання трудових відносин як на тимчасово окупованих територіях, так і на територіях активних бойових дій.

На думку омбудсмана, такий підхід не враховує суттєві відмінності в умовах праці на цих територіях.

Якщо на ТОТ діяльність підприємств часто є об’єктивно неможливою, то на територіях активних бойових дій значна частина бізнесу продовжує працювати, забезпечуючи зайнятість і функціонування критичної інфраструктури.

В умовах підвищеної небезпеки для життя і здоров’я працівників, зазначає омбудсман, необхідні посилені, а не зменшені гарантії соціального та трудового захисту. Тому пропонується диференційований підхід, зокрема, більш гнучкі або виняткові норми — для ТОТ, із збереженням базових гарантій — для працівників у зонах активних бойових дій.

Міністерство розвитку громад та територій України і  підтримало законопроєкт із зауваженнями. Відомство звернуло увагу на положення постанови Кабміну №1364 від 6 грудня 2022 року, яка визначає порядок формування переліку територій, де ведуться або велися бойові дії чи які є тимчасово окупованими.

Віднесення Мінрозвитку окремих територіальних громад до територій активних бойових дій пов’язане з визнанням їх районами воєнних (бойових) дій за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України відповідно до статті 1 Закону України «Про оборону України».

Йдеться про території, де безпосередньо ведуться або можуть вестися бойові дії із застосуванням підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил оборони та поліції особливого призначення для відсічі збройної агресії чи виконання інших завдань із використанням зброї. Тому на таких територіях існують реальні загрози для життя і здоров’я працівників.

Водночас території можливих бойових дій межують із зонами активних бойових дій. На них органи державної влади, місцевого самоврядування або військові адміністрації (у разі їх утворення) можуть здійснювати свої повноваження, оскільки рівень загрози для життя і здоров’я працівників там умовно нижчий.

Крім того, Мінрозвитку застерігає, що виключення частини 3 статті 5 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» може призвести до застосування звільнення за прогул (відсутність на роботі понад три години без поважних причин). Водночас у зонах активних бойових дій можуть діяти обмеження, передбачені Законом «Про правовий режим воєнного стану», зокрема комендантська година та обмеження свободи пересування.

Зауваження до законопроєкту висловило і Національне агентство України з питань державної служби. У НАДС наголошують, що документ спрямований на захист роботодавців, зареєстрованих на територіях бойових дій і ТОТ, однак не містить альтернативних алгоритмів захисту прав працівників.

Також пояснювальна записка не обґрунтовує, чому право призупинення дії трудового договору не поширюється на посадових осіб державних органів і органів місцевого самоврядування. На думку агентства, окремі положення можуть створити ризики зловживань з боку роботодавців. Серед пропозицій — запровадження додаткових гарантій, компенсацій, автоматичного зарахування окремих періодів до стажу у разі втрати кадрових документів.

Дослідницька служба Верховної Ради України у своїй довідці наголосила, що зміни мають бути спрямовані на усунення прогалин правового регулювання в умовах воєнного стану та забезпечення раціонального поєднання інтересів працівників і роботодавців. Водночас застережено щодо можливих ризиків правової невизначеності та неузгодженості з чинними нормами КЗпП і законодавством про ТОТ.

За результатами розгляду Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував  прийняти законопроєкт за основу у першому читанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект звільнення трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Комуналку за зруйноване житло пропонують скасувати: ідею підтримав Комітет Ради

Законопроект захистить співвласників багатоквартирних будинків від несправедливих нарахувань та встановить прозорий порядок перерахунку.

Удавані договори оренди асфальту та іпотечні звіти з недоліками: нові виклики для Верховного Суду

Велика Палата вирішить, що робити, якщо відсутній оригінал договору та чи має право суддя самостійно зменшувати відсотки.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]