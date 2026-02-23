Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують змінити порядок організації трудових відносин на тимчасово окупованих територіях та в районах ведення бойових дій. Йдеться про законопроєкт №14385, який 18 лютого розглянув Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроєкт передбачає:

звільнення роботодавця від обов’язку дотримуватися норм трудового законодавства та охорони праці щодо робочого часу, часу відпочинку, обліку нещасних випадків, безпечних умов праці, медичних оглядів і створення спеціальних умов для працівників з інвалідністю;

надасть роботодавцю право звільняти працівників, робоче місце яких розташоване на тимчасово окупованій території, у разі окупації — з дня, наступного за днем включення відповідної території до переліку ТОТ, у тому числі заднім числом;

дозволить призупиняти дію трудового договору на підставі наказу роботодавця, що ґрунтується на статусі території як такої, де ведуться активні бойові дії або яка є тимчасово окупованою.

Під час опрацювання законопроєкту до нього було висловлено низку зауважень.

Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у своєму висновку зауважив, що законопроєкт застосовує єдиний підхід до регулювання трудових відносин як на тимчасово окупованих територіях, так і на територіях активних бойових дій.

На думку омбудсмана, такий підхід не враховує суттєві відмінності в умовах праці на цих територіях.

Якщо на ТОТ діяльність підприємств часто є об’єктивно неможливою, то на територіях активних бойових дій значна частина бізнесу продовжує працювати, забезпечуючи зайнятість і функціонування критичної інфраструктури.

В умовах підвищеної небезпеки для життя і здоров’я працівників, зазначає омбудсман, необхідні посилені, а не зменшені гарантії соціального та трудового захисту. Тому пропонується диференційований підхід, зокрема, більш гнучкі або виняткові норми — для ТОТ, із збереженням базових гарантій — для працівників у зонах активних бойових дій.

Міністерство розвитку громад та територій України і підтримало законопроєкт із зауваженнями. Відомство звернуло увагу на положення постанови Кабміну №1364 від 6 грудня 2022 року, яка визначає порядок формування переліку територій, де ведуться або велися бойові дії чи які є тимчасово окупованими.

Віднесення Мінрозвитку окремих територіальних громад до територій активних бойових дій пов’язане з визнанням їх районами воєнних (бойових) дій за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України відповідно до статті 1 Закону України «Про оборону України».

Йдеться про території, де безпосередньо ведуться або можуть вестися бойові дії із застосуванням підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил оборони та поліції особливого призначення для відсічі збройної агресії чи виконання інших завдань із використанням зброї. Тому на таких територіях існують реальні загрози для життя і здоров’я працівників.

Водночас території можливих бойових дій межують із зонами активних бойових дій. На них органи державної влади, місцевого самоврядування або військові адміністрації (у разі їх утворення) можуть здійснювати свої повноваження, оскільки рівень загрози для життя і здоров’я працівників там умовно нижчий.

Крім того, Мінрозвитку застерігає, що виключення частини 3 статті 5 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» може призвести до застосування звільнення за прогул (відсутність на роботі понад три години без поважних причин). Водночас у зонах активних бойових дій можуть діяти обмеження, передбачені Законом «Про правовий режим воєнного стану», зокрема комендантська година та обмеження свободи пересування.

Зауваження до законопроєкту висловило і Національне агентство України з питань державної служби. У НАДС наголошують, що документ спрямований на захист роботодавців, зареєстрованих на територіях бойових дій і ТОТ, однак не містить альтернативних алгоритмів захисту прав працівників.

Також пояснювальна записка не обґрунтовує, чому право призупинення дії трудового договору не поширюється на посадових осіб державних органів і органів місцевого самоврядування. На думку агентства, окремі положення можуть створити ризики зловживань з боку роботодавців. Серед пропозицій — запровадження додаткових гарантій, компенсацій, автоматичного зарахування окремих періодів до стажу у разі втрати кадрових документів.

Дослідницька служба Верховної Ради України у своїй довідці наголосила, що зміни мають бути спрямовані на усунення прогалин правового регулювання в умовах воєнного стану та забезпечення раціонального поєднання інтересів працівників і роботодавців. Водночас застережено щодо можливих ризиків правової невизначеності та неузгодженості з чинними нормами КЗпП і законодавством про ТОТ.

За результатами розгляду Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував прийняти законопроєкт за основу у першому читанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.