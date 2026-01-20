  1. Публікації
В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

08:01, 20 січня 2026
Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.
У Верховній Раді пропонують удосконалити порядок звільнення працівників, які перебувають на ТОТ. Йдеться про законопроєкт №14385, який передбачає зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин на тимчасово окупованих територіях».

Законопроєктом пропонується внести такі зміни:

  • роботодавець звільняється від обов’язку дотримуватися норм трудового законодавства та охорони праці щодо робочого часу, відпочинку, обліку нещасних випадків, безпечних умов праці, медичних оглядів та створення спеціальних умов для працівників з інвалідністю;
  • роботодавець отримає право на звільнення працівників, робоче місце яких знаходиться на тимчасово окупованій території, у разі окупації території з дня, що є наступним за днем включення відповідної території до переліку тимчасово окупованих РФ територій, в тому числі заднім числом;
  • роботодавець зможе призупиняти дії трудового договору з працівниками на підставі наказу, яке ґрунтуватиметься на статусі території як території, на якій ведуться активні бойові дії або яка тимчасово окупована рф;
  • роботодавець звільняється від адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати, нарахованої до моменту звільнення або призупинення трудових відносин;
  • передбачається,що планові та позапланові перевірки роботодавців на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих не проводяться, а розпочаті перевірки призупиняються з початку бойових дій або окупації до їх завершення. Якщо роботодавець змінює місцезнаходження на іншу територію України, перевірки відновлюються після державної реєстрації цієї зміни.

Як йдеться у пояснювальній записці, впровадження законопроєкту призведе до зменшення адміністративного тиску на підприємства, що знаходяться в зоні ризику на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях, й забезпечить чітке правове регулювання відносин між роботодавцем і працівниками таких підприємств.

На думку ініціаторів законопроєкту, це дозволить запобігти банкрутству та ліквідації таких підприємств і сприятиме підвищенню стійкості економіки країни.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

