  1. В Україні

Підприємства критичної інфраструктури в Україні зможуть створювати групи ППО, — Юлія Свириденко

17:33, 2 березня 2026
Кабінет Міністрів розширив можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури, дозволивши надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряної оборони.
Підприємства критичної інфраструктури в Україні зможуть створювати групи ППО, — Юлія Свириденко
В Україні розширюються можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури. Уряд дозволив надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, вносяться зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025 року.

Очільниця уряду озвучила низку нових вимог:

1. Розширення участі

Підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО.

2. Чіткі вимоги та навчання

Запроваджуємо кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

3. Прозорі правила обліку

Оновлюємо порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів. 

4. Тимчасове надання озброєння

Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами. 

У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Свириденко наголосила, що всі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Кабінет Міністрів України ППО

