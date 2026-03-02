Підприємства критичної інфраструктури в Україні зможуть створювати групи ППО, — Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів розширив можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури, дозволивши надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряної оборони.

В Україні розширюються можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури. Уряд дозволив надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, вносяться зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025 року.

Очільниця уряду озвучила низку нових вимог:

1. Розширення участі

Підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО.

2. Чіткі вимоги та навчання

Запроваджуємо кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

3. Прозорі правила обліку

Оновлюємо порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.

4. Тимчасове надання озброєння

Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами.

У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Свириденко наголосила, що всі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

