Підприємства критичної інфраструктури в Україні зможуть створювати групи ППО, — Юлія Свириденко
В Україні розширюються можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури. Уряд дозволив надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, вносяться зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025 року.
Очільниця уряду озвучила низку нових вимог:
1. Розширення участі
Підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО.
2. Чіткі вимоги та навчання
Запроваджуємо кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.
3. Прозорі правила обліку
Оновлюємо порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.
4. Тимчасове надання озброєння
Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами.
У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.
Свириденко наголосила, що всі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.
