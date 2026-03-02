  1. В Украине

Предприятия критической инфраструктуры в Украине смогут создавать группы ПВО, — Юлия Свириденко

17:33, 2 марта 2026
Кабинет Министров расширил возможности по объектной защите предприятий критической инфраструктуры, позволив предоставлять им дополнительное вооружение для усиления противовоздушной обороны.
В Украине расширяются возможности пообъектной защиты предприятий критической инфраструктуры. Правительство разрешило предоставлять им дополнительное вооружение для усиления противовоздушной защиты, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, вносятся изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий к государственной системе ПВО, принятому в ноябре 2025 года.

Глава правительства озвучила ряд новых требований:

1. Расширение участия

Предприятия критической инфраструктуры независимо от формы собственности могут создавать группы ПВО.

2. Чёткие требования и обучение

Вводятся квалификационные требования к составу групп ПВО. Персонал будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, определённых Министерством обороны.

3. Прозрачные правила учёта

Обновляется порядок инвентаризации, хранения, учёта и использования средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

4. Временное предоставление вооружения

Командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию. Речь идёт о вооружении, которое в настоящее время не используется боевыми подразделениями.

В случае использования боеприпасов их пополнение будет осуществляться по упрощённой процедуре на основании акта о фактических расходах.

Свириденко подчеркнула, что все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ.

Кабинет Министров Украины ПВО

