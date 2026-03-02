  1. В мире

Apple представила доступный iPhone 17e: характеристики и фото

18:18, 2 марта 2026
Apple представила iPhone 17e – более доступную модель в серии iPhone 17 с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, новым чипом A19 и 48-мегапиксельной камерой.
Apple расширила серию iPhone 17, представив новую модель — iPhone 17e. Устройство позиционируется как более доступный смартфон с современным процессором и улучшенной камерой. Об этом сообщается на сайте компании.

Дизайн и дисплей

iPhone 17e оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с максимальной яркостью до 1200 нит в режиме HDR. Переднюю панель защищает покрытие Ceramic Shield 2, которое, по данным компании, стало втрое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Корпус изготовлен из алюминия аэрокосмического класса. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Модель доступна в трёх цветах: чёрном, белом и нежно-розовом.

Производительность и связь

Новинка работает на чипе A19, созданном по 3-нм техпроцессу. Процессор включает 6-ядерный CPU и 4-ядерный GPU с поддержкой аппаратной трассировки лучей. По заявлению Apple, производительность центрального процессора вдвое превышает показатели iPhone 11.

Смартфон получил новый модем C1X собственной разработки, который обеспечивает до двух раз более высокую скорость по сравнению с предыдущим поколением и потребляет меньше энергии.

Поддерживаются 5G, Wi-Fi, MagSafe и беспроводная зарядка стандарта Qi2 мощностью до 15 Вт.

Камера и видеосъёмка

Основная камера Fusion на 48 МП позволяет снимать с двукратным «оптическим» приближением без отдельного телеобъектива. Пользователи могут сохранять снимки в формате 24 МП или 48 МП.

Портретный режим получил усовершенствования — устройство автоматически сохраняет данные о глубине сцены, что позволяет изменять фокус после съёмки. Поддерживается запись видео в формате 4K Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду и пространственное аудио.

Автономность и зарядка

Благодаря энергоэффективному процессору A19 и новому модему смартфон обеспечивает работу в течение всего дня.

Поддерживается быстрая зарядка через USB-C — до 50% заряда примерно за 30 минут. Также доступна магнитная система MagSafe для подключения зарядных устройств и аксессуаров.

Функции безопасности

iPhone 17e поддерживает:

экстренный SOS через спутник;

отправку сообщений через спутник;

помощь на дороге;

передачу геолокации через «Find My»;

функцию обнаружения ДТП с автоматическим вызовом экстренных служб.

Смартфон поставляется с iOS 26, которая включает возможности Apple Intelligence.

Цена и старт продаж

iPhone 17e доступен в версиях на 256 ГБ и 512 ГБ. Стоимость модели с 256 ГБ памяти стартует от $599.

Предварительные заказы откроются 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.

Apple





