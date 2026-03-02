  1. В Украине

На Волыни сержанта военного вуза подозревают в избиении курсанта и дезертирстве

19:21, 2 марта 2026
По данным следствия, 28-летний сержант военного вуза во время занятия избил курсанта из-за ответа на непонравившийся вопрос, впоследствии угрожал свидетелям и самовольно покинул место службы.
На Волыни сержанту военного учебного заведения объявили подозрение в избиении курсанта, давлении на свидетелей и дезертирстве. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в сентябре 2025 года 28-летний командир учебной группы одного из высших учебных заведений Харьковской области, временно работающий на Волыни, применил физическую силу к курсанту во время занятия. Причиной агрессии якобы стал ответ парня на простой вопрос из понравившейся сержанту таблицы умножения.

Как установили правоохранители, военнослужащий внезапно схватил юношу за шею и несколько раз ударил его кулаком в туловище, голову и живот. После этого вывел курсанта в коридор, где продолжил избиение — повалил на пол и колотил по голове. В общей сложности пострадавший получил около 15 ударов. Вернувшись в аудиторию, сержант продолжил унижать парня словесно, пытаясь запугать других курсантов и продемонстрировать свое превосходство.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что полученные травмы являются следствием избиения. Когда начались допросы свидетелей, подозреваемый, по информации следствия, начал оказывать на них давление и угрожать, требуя отказаться от показаний. Впоследствии он самовольно покинул место службы, осознавая неизбежность ответственности.

Ему сообщили о подозрении сразу по трем статьям: превышение служебных полномочий, препятствование свидетелям и дезертирство.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и предоставления разрешения на задержание.

Сержант находится в розыске.

ВСУ военные побои военная служба

