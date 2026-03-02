Конкурс по отбору кандидата на должность судьи МУС: условия, квалификационные требования и сроки

Украина начала процедуру выдвижения кандидата на должность судьи Международного уголовного суда: объявлено о начале конкурса.

Украина начала отбор кандидата на должность судьи Международного уголовного суда. Речь идет о первом выдвижении представителя Украины после обретения полноправного участия в системе международного уголовного правосудия. Поскольку с 1 января 2025 года Украина стала полноправной стороной Римского статута, это дало ей право номинировать собственного кандидата в состав МУС.

Начало конкурсного отбора кандидата для выдвижения на избрание судьей Международного уголовного суда стало логическим продолжением реализации Указа Президента № 206/2026 от 26 февраля 2026 года, которым была создана конкурсная комиссия.

2 марта 2026 года состоялось заседание конкурсной комиссии, которая официально объявила о начале проведения конкурса.

Состав и порядок избрания судей МУС в первую очередь регулируются статьей 36 Римского статута и Положением о проведении конкурса по отбору кандидата для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда № 206/2026.

Как писала «Судебно-юридическая газета», для обеспечения прозрачности и отбора создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области международного и уголовного права, в частности ученые и представители юридического сообщества и органов прокуратуры.

Отбор кандидата на должность судьи МУС предусматривает четкие профессиональные и этические требования, определенные регламентом Суда и национальным положением о конкурсе.

Квалификация претендентов оценивается по двум категориям. Категория А охватывает специалистов с признанной компетенцией в области уголовного права и процесса, имеющих опыт работы судьей, прокурором, адвокатом или осуществлявших научную деятельность в этих отраслях. Категория Б касается кандидатов с глубокой экспертизой в международном праве, в частности в сфере прав человека и международного гуманитарного права, а также с профессиональным опытом, непосредственно релевантным для МУС.

Среди обязательных требований — не менее 10 лет профессиональной деятельности в сфере права, свободное владение английским или французским языком на уровне не ниже С1, а также безупречная деловая репутация и отсутствие судимостей или коррупционных правонарушений.

Конкурсная комиссия установила сжатые сроки подачи документов — с 3 марта до 24:00 16 марта 2026 года. Документы принимаются в электронной форме — сканированные копии в формате PDF, подписанные квалифицированной электронной подписью. Досье должно содержать мотивационное письмо, не менее двух рекомендаций от специалистов отрасли и заполненную модельную автобиографию в соответствии со стандартами Ассамблеи государств-участников Римского статута.

После завершения собеседований и определения победителя ключевую роль будет играть Министерство иностранных дел Украины, которое должно организовать официальное тестирование уровня владения рабочим языком Суда и обеспечит внесение кандидатуры в Секретариат Ассамблеи государств-участников для последующего международного голосования.

