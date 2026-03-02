Когда могут отказать в выдаче заграничного паспорта — 5 законных оснований

Возраст, гражданство, количество паспортов и ошибки в документах — что проверяют перед принятием решения.

Оформление паспорта для выезда за границу — одна из самых популярных административных услуг. В то же время в некоторых случаях заявителю могут отказать в его выдаче. В Государственной миграционной службе разъяснили, на каких основаниях территориальные подразделения имеют право принять такое решение.

Кто может получить отказ в выдаче заграничного паспорта

Территориальный орган или подразделение ГМС либо заграничное дипломатическое учреждение могут отказать в оформлении или выдаче паспорта для выезда за границу в таких случаях:

1. Отсутствие гражданства Украины

Если лицо не является гражданином Украины, оформление заграничного паспорта невозможно.

2. Недостижение установленного возраста

Если с заявлением обратилось лицо, не достигшее 14-летнего возраста, либо его законные представители или уполномоченное лицо не подтвердили документально свои полномочия на получение паспорта.

3. Наличие двух действующих заграничных паспортов

Заявителю могут отказать, если он уже имеет два действующих паспорта для выезда за границу (за исключением предусмотренных законодательством особых случаев).

4. Неполный пакет документов

Отказ возможен, если поданы не все необходимые документы или информация либо если заявитель не устранил выявленные недостатки в установленный срок.

5. Несоответствие данных в реестрах

Если информация, полученная из ведомственных информационных систем, баз данных Реестра или картотек, не подтверждает сведения, предоставленные заявителем.

Как сообщают об отказе

В решении об отказе обязательно указываются конкретные основания. Документ доводят до сведения заявителя в порядке и сроки, определенные законодательством.

Если заявление-анкета подавалось через уполномоченного субъекта, территориальное подразделение ГМС направляет письменное уведомление о принятом решении такому субъекту для дальнейшего вручения заявителю.

Можно ли обратиться повторно

В ГМС подчеркивают: заявитель имеет право повторно подать документы после изменения или устранения обстоятельств, по которым было отказано в оформлении или выдаче заграничного паспорта.

