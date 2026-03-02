В Киеве будут судить мошенников, которые продавали несуществующие дроны для ВСУ

Одна из частных компаний, занимающаяся поставкой БпЛА для военных нужд, перечислила мошенникам более 600 тысяч гривен.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух молодых людей, на счета которых поступали средства от компаний за несуществующие квадрокоптеры для фронта. Об этом сообщила столичная полиция.

В ведомстве напомнили, что в конце января текущего года правоохранители разоблачили двух жителей Волынской области в возрасте 18 и 19 лет, на счета которых поступали средства от заказчиков.

«Используя бренд одного из известных украинских производителей БпЛА, в интернете публиковались объявления, в которых заказчикам предлагалось изготовление квадрокоптеров. Однако после получения предоплаты заказы не выполнялись, а связь с исполнителями прерывалась.

Так, одна из частных компаний, занимающаяся поставкой БпЛА для военных нужд, перечислила мошенникам более 600 тысяч гривен», — заявили в полиции.

Оба участника мошеннической схемы были разоблачены и задержаны, а деньги возвращены владельцу.

Тогда фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — пособничество в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в условиях военного положения и в крупных размерах.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

