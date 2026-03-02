У Києві судитимуть шахраїв, які продавали неіснуючі дрони для ЗСУ

Одна з приватних компаній, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям понад 600 тисяч гривень.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків, на рахунки яких приходили кошти від компаній за неіснуючі квадрокоптери для фронту. Про це повідомила столична поліція.

У відомстві нагадали, що наприкінці січня поточного року правоохоронці викрили двох мешканців Волинської області віком 18 та 19 років, на рахунки яких приходили кошти від замовників.

«Використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, в інтернеті публікувались оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім, після отримання передоплати, замовлення не виконувались і звʼязок із виконавцями переривався.

Так, одна з приватних компаній, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям понад 600 тисяч гривень», - заявили у поліції.

Обох учасників шахрайської схеми було викрито та затримано, а гроші повернуті власнику.

Тоді, фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у вчиненні шахрайства, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

