На Волині сержанта військового вишу підозрюють у побитті курсанта та дезертирстві

19:21, 2 березня 2026
За даними слідства, 28-річний сержант військового вишу під час заняття побив курсанта через відповідь на запитання, що йому не сподобалася, згодом погрожував свідкам та самовільно залишив місце служби.
На Волині сержанту військового навчального закладу оголосили підозру у побитті курсанта, тиску на свідків та дезертирстві. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2025 року 28-річний командир навчальної групи одного з вищих навчальних закладів Харківської області, який тимчасово працює на Волині, застосував фізичну силу до курсанта під час заняття. Причиною агресії нібито стала відповідь хлопця на просте запитання з таблиці множення, що не сподобалася сержанту.

Як встановили правоохоронці, військовослужбовець раптово схопив юнака за шию та кілька разів ударив його кулаком у тулуб, голову і живіт. Після цього вивів курсанта в коридор, де продовжив побиття — повалив на підлогу та бив коліном по голові. Загалом потерпілий зазнав близько 15 ударів. Повернувшись до аудиторії, сержант продовжив принижувати хлопця словесно, намагаючись залякати інших курсантів і продемонструвати свою зверхність.

Судово-медична експертиза підтвердила, що отримані травми є наслідком побиття. Коли розпочалися допити свідків, підозрюваний, за інформацією слідства, почав чинити на них тиск і погрожувати, вимагаючи відмовитися від показів. Згодом він самовільно залишив місце служби, усвідомлюючи неминучість відповідальності.

Йому повідомили про підозру одразу за трьома статтями: перевищення службових повноважень, перешкоджання свідкам та дезертирство.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та надання дозволу на затримання.

Наразі сержант перебуває в розшуку. 

ЗСУ військові побої військова служба

