Коли можуть відмовити у видачі закордонного паспорта — 5 законних підстав

Вік, громадянство, кількість паспортів і помилки в документах — що перевіряють перед ухваленням рішення.

Оформлення паспорта для виїзду за кордон — одна з найпопулярніших адміністративних послуг. Водночас у деяких випадках заявнику можуть відмовити у його видачі. У Державній міграційній службі пояснили, за яких підстав територіальні підрозділи мають право ухвалити таке рішення.

Хто може отримати відмову у видачі закордонного паспорта

Територіальний орган чи підрозділ ДМС або закордонна дипломатична установа можуть відмовити в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон у таких випадках:

1. Відсутність громадянства України

Якщо особа не є громадянином України, оформлення закордонного паспорта є неможливим.

2. Недосягнення встановленого віку

Якщо із заявою звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку, або її законні представники чи уповноважена особа не підтвердили документально свої повноваження на отримання паспорта.

3. Наявність двох чинних закордонних паспортів

Заявнику можуть відмовити, якщо він уже має два дійсні паспорти для виїзду за кордон (за винятком передбачених законодавством особливих випадків).

4. Неповний пакет документів

Відмова можлива, якщо подано не всі необхідні документи чи інформацію або якщо заявник не усунув виявлені недоліки у встановлений строк.

5. Невідповідність даних у реєстрах

Якщо інформація, отримана з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру чи картотек, не підтверджує відомості, надані заявником.

Як повідомляють про відмову

У рішенні про відмову обов’язково зазначаються конкретні підстави. Документ доводять до відома заявника у порядку та строки, визначені законодавством.

Якщо заява-анкета подавалася через уповноваженого суб’єкта, територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про ухвалене рішення такому суб’єкту для подальшого вручення заявнику.

Чи можна звернутися повторно

У ДМС наголошують: заявник має право повторно подати документи після зміни або усунення обставин, через які було відмовлено в оформленні чи видачі закордонного паспорта.

