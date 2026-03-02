  1. В Україні

Відключення світла 3 березня: де та коли діятимуть погодинні графіки

19:27, 2 березня 2026
У частині регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла.
Відключення світла 3 березня: де та коли діятимуть погодинні графіки
В Україні у вівторок, 3 березня, у частині регіонів з 08:00 і до кінця доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Причиною обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

В Укренего наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від стану мереж та рівня споживання електроенергії. Актуальну інформацію про час і тривалість відключень за конкретною адресою рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у своєму регіоні.

електроенергія відключення світла світло Укренерго графіки відключень світла

