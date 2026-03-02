Отключение света 3 марта: где и когда будут действовать почасовые графики

В части регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света.

В Украине во вторник, 3 марта, в части регионов с 08:00 и до конца суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Причиной ограничений называют последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

В Укренего отмечают, что ситуация может изменяться в зависимости от состояния сетей и уровня потребления электроэнергии. Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу рекомендуют проверять на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.

