Отключение света 3 марта: где и когда будут действовать почасовые графики
В Украине во вторник, 3 марта, в части регионов с 08:00 и до конца суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Причиной ограничений называют последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.
В Укренего отмечают, что ситуация может изменяться в зависимости от состояния сетей и уровня потребления электроэнергии. Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу рекомендуют проверять на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.
