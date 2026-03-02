Украинской команде на Паралимпиаде-2026 запретили использовать форму с картой государства

Ключевым элементом дизайна парадной формы была карта целостной Украины.

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич сообщил, что украинским паралимпийцам не разрешили выступать в форме с изображением карты Украины.

Он отметил, что украинская сторона подготовила символический комплект экипировки, центральным элементом которой была карта целостного государства. Такой дизайн должен напомнить международному сообществу о неизменности и незыблемости границ Украины.

Впрочем, в Международном паралимпийском комитете выступили решительно против использования этой формы.

«Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: «Нет, нет, нет – да не пойдет!» Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно «кричала» о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми территориями без оккупации Россией», – заявил Сушкевич в интервью Укринформу.

Он также добавил, что в международных структурах наблюдается "новая волна лояльности" к представителям страны-агрессора, из-за чего украинским атлетам становится все труднее заявлять о своей позиции.

